Fenerbahçe vant sin 7. tyrkiske cup på søndag, og beseiret Basaksehir (2-0) på Kurcel Aksel Stadium i Izmir. Michy Batshuayi I første omgang.

Batshuayi scoret raskt i det første minuttet. Kort tid etter avspark ble han lansert i formen Arda Guler Han hoppet forbi motstanderens keeper før han avsluttet i det tomme målet. Red Devils-spissen (50 landskamper, 27 mål) doblet et innlegg fra høyre (29.) for å gi siden sin ly for resten av kampen. Batshuayi dro på slutten av spillet og ble erstattet av Serdar Dursun (90. +1).

Adnan Januzaj Startet ikke for Basaksehir. Etter lagets katastrofale første halvtime gjorde trener Emre Belosoglu tre endringer (34.) og erstattet tidligere Manchester United- og Dortmund-spiller Serdar Kurler.

Fenerbahce vant sin syvende tyrkiske cup, den siste kom i 2013. Istanbul-klubben er den 4. mest premierte klubben i cupen bak Galatasaray (18), Besiktas (10) og Trabzonspor (9). Til tross for tre finaler i 2011, 2017 og 2023, har Basaksehir aldri vunnet trofeet.

I ligaen endte Fenerbahce på andreplass med 80 poeng, 8 lengder bak rivalene og naboene Galatasaray, og ledet resten. Tørking av Mertens. Batshuayi og familien hans har kvalifisert seg til andre innledende runde av Champions League.