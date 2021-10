Takket være tilbakekomsten av ‘sjefen’ Dost, er Club Brooke ute av problemer i Sint-Trout

Fire mål på fire dager. Sjef Dost Klubben er tilbake denne uken med Brooke. Etter å ha scoret et dobbelthundre mot tenåringene onsdag i den belgiske cupen, la den nederlandske spissen opp et nytt dobbelthundre på lørdag kveld for å gi Michelan en slag-i-slag-plog 1-2.

Nederlenderen, som mistet startplassen fra mesterskapets andre dag, har kun scoret én gang denne sesongen. Mot Jupiter i første kamp i Pro League.

En velkommen til de mindre enn vanlig imperialistiske Brooks-beboerne på Steins eng. Etter Dost sitt virvelvindmål – serverte godt Nova Long Fra de første øyeblikkene av kampen (1 ‘) – var i stand til å ta scoringen av Trudeau Robert Boyer (24 ‘)

Plough på Swart fortjente å ikke få panikk og tok igjen fordelen etter retur fra garderoben. Dost, som scoret et bein i den første perioden, tok ballen front mot denne gangen – hans spesialitet – hans ansvar (49.).

Takket være denne seieren leder Brugge midlertidig mesterskapet med 26 poeng. En mer enn Unionen er de i posisjon til å komme tilbake før kampen mot La Gantoise på søndag.

Tidligere på kvelden signerte Beersat sin første seier for sesongen ved å ta Seraing (3-0). Laget ble trent av en argentinsk spiller Javier Torrente plassholderbilde Målet ble scoret av spilleren hans i det 24. minutt Rafael Holzer. Ceresian-keeperen assisterte Østerrike Gillaume Dietsch, Som har helt savnet oppgangen hans. “Raba«Han scoret raskt det første målet for sesongen for laget sitt Marius Noubizi (78e, 81e).