Taliban erobrer Afghanistans sjette provinshovedstad: Taliban -tjenestemann

Kabul, Afghanistan – Taliban har tatt hovedstaden i den sjette provinsen Afghanistan på fire dager.

En talsmann for Forsvaret sendte en melding til media mandag morgen, og hevdet at den hadde styrtet Ipak, hovedstaden i den nordlige provinsen Samangan.

Samangans viseguvernør bekreftet oppkjøpet til nyhetsbyrået AFP.

Han sa at Taliban var “under full kontroll” og kort tid etter at en taliban -talsmann twitret at alle regjerings- og politianlegg i Ipak var “ødelagt”.

Militantene kontrollerer nå provinsguvernørens sammensetning, etterretningsdirektoratet, politiets hovedkvarter og alle offisielle bygninger.

Ibagh er den femte nordlige provinshovedstaden som falt til Taliban på mindre enn en uke, og den sjette største i landet.

Samangans fall vil forverre de allerede ekspanderende afghanske sikkerhetsstyrkene ettersom kommandoer og sikkerhetsstyrker er sendt til de fem andre provinsene der hovedstaden har falt-Kunduz, Takar, Josjan, Sar-e-Pol, Nimroz-og Herat, Kandahar og Helmand -provinsene.

Gruppen sa mandag at de skulle til Mazar-e-Sharif, den største byen i Nord-Afghanistan.

Utover dagen søndag kveld og mandag kom det rapporter fra de nordlige distriktene Balkh, Badakhshan og Panchshir, i håp om at Taliban ville stenge hovedstedene.

I motsetning til Joszan, Kunduz og Sar-e-Pol, var Samangan en gang kjent som en av Afghanistans sikreste provinser, med minimal Taliban-tilstedeværelse.

Imidlertid har antallet i denne gruppen økt de siste tre årene.

Kamp om Kunduz flyplass

Søndag sa forsvarsdepartementet at regjeringsstyrkene hadde begynt å rydde operasjoner i Kunduz, men innbyggerne, som snakket med Al Jazeera, sa at Taliban prøvde å nærme seg flyplassen mandag.

Ifølge informasjonen på bakken dannet den væpnede gruppen den innen 3 km fra flyplassen, og kampene fortsetter i byen.

Siden veien fra Kabul til Kunduz har vært under opprørskontroll i flere måneder, frykter folk at Talibans overtakelse av flyplassen kan være “katastrofal” og at tjenestemenn og innbyggere kan evakueres.

Helsemyndigheter i Kunduz sier at de har behandlet dusinvis av sårede sivile siden søndag ettermiddag, da Taliban flagget det første hvite flagget fra byens hovedtorg.

I mellomtiden sies det at kampene i byene Kandahar, Herat og Lashkar-e-Kah intensiveres nær hovedstedene der Taliban har prøvd å beseire i mer enn en måned.

Det er ubekreftede medieoppslag om at amerikanske og regjerings luftangrep har skadet et sykehus og en videregående skole nær Lashkar Kah, hovedstaden i Helmand -provinsen. Forsvarsdepartementet bekreftet at luftangrep hadde funnet sted, men de angrep Taliban -stillinger og drepte 54 militante og såret 23 andre. Rapporten nevner ikke bombingen av klinikken eller skolen.

Afghanske tjenestemenn har lenge krevd ekstra luftstøtte fra utenlandske luftangrep eller kjøp av eget luftvåpen, men slike taktikker har vist seg kontroversielle i Afghanistan på grunn av gjentatte rapporter om sivile havari fra slike taktikker.