Taliban forbød jenter fra videregående opplæring Afghanistan, Ved å beordre gjenåpning av videregående skoler for gutter.

Jentene ble ikke nevnt i fredagens kunngjøring, noe som betyr at guttene kommer tilbake til skrivebordet neste uke etter en måneds pause, mens søstrene deres sitter fast hjemme.

De Taliban Ungdomsskoleklasser for gutter i sju til tolv klasse vil fortsette lørdag ved starten av Afghanistan -uken, sa Kunnskapsdepartementet. “Alle mannlige lærere og studenter bør gå på utdanningsinstitusjonene sine,” heter det i uttalelsen. Fremtiden for kvinner og kvinnelige lærere fanget hjemme har ikke blitt observert siden Taliban kom under kontroll.

Ordren hindret Afghanistan i å gi halvparten av verdens befolkning tilgang til videregående opplæring.

Som et ytterligere tegn på at den nylig annonserte Taliban -regjeringen skjerper begrensninger for kvinner, er det tidligere kvinnedepartementet i Kabul overlevert til det nyopprettede departementet for klok forebygging og markedsføring.

Det påstås at på 1990 -tallet slo gruppens feige håndhevingsoffiser kvinner som krenket alt fra å gå offentlig uten en mannlig livvakt til en uanstendig anbefalt kleskode som forbyr selv høye hæler.

Da Taliban sist styrte Afghanistan på 1990 -tallet, gjentok beslutningen om å utdanne taktikken med å forby jenters skolegang uten å utstede et formelt forbud.

“Utdanning og leseferdighet er høyt verdsatt i islam. Taliban kan ikke forby jenteskoler på islamsk grunn, så de sier alltid at de vil åpne dem når sikkerheten blir bedre. De har aldri gjort det. De åpner aldri skoler,” sa Kate Clark, meddirektør. fra Afghanistan Analysts Network, som den gang jobbet i Afghanistan..

Den avgjørelsen betyr ikke slutten på kvinnens utdanning, med noen små klasser hjemme, og skoler som drives i provinsene av veldedige organisasjoner, sa han. Dette gjorde imidlertid den grunnleggende barndomsretten til å søke utdanning til pengespill med høy innsats.

“Det var alltid frykten for at de kunne bli stengt et øyeblikk. Eller lærerne ville bli angrepet eller arrestert. Det skjedde. Å lære kvinner er farlig, en modig motstand, men ikke mulig.

Taliban så ut til å være litt åpen for kvinnelige barneskoleelever Han sa at kvinner kan studere for grader, Til tross for at de er strengt kjønnsdelt, ville det dramatisk redusere rekkevidden og kvaliteten på kvinners preferanser.

Men hvis videregående skoler ikke åpnes igjen for jenter, vil løfter om å tillate universitetsutdanning etter endt utdannelse av nåværende studenter være meningsløse.

Ettersom Afghanistan er på randen av økonomisk kollaps, søker Taliban -regjeringen internasjonal anerkjennelse og finansiering, og er klar over at det internasjonale samfunnet tar særlig hensyn til behandlingen av kvinner.

Til tross for dette har lederne allerede handlet effektivt Hindret flertallet av kvinnene i Afghanistan i å jobbe Den siste måneden har det ikke vært trygt for kvinner å ringe sine mannlige kolleger tilbake til kontorene og fortelle dem om sikkerhetsforholdene.

Den grunnen ble brukt for å hindre kvinner i å jobbe i de fem årene som gruppen kontrollerte Afghanistan på 1990 -tallet. Nå, som da, er det bare noen få kvinner i helse- og utdanningssektoren som har kommet tilbake til jobbene sine.

Imidlertid har Taliban nå ansvaret for en hovedstad, og de var veldig forskjellige fra den krigsherjede byen de inntok i 1996. De vil sannsynligvis få store rabatter fra eldre studenter, så vel som mange afghanske fedre og kvinner. Brødre som ønsker at kvinnene i familien skal utdannes.

“Den utfordrende befolkningen de har prøvd å styre selv har doblet seg og forventningene har skutt i været i forhold til 1990 -tallet. Vi kan forvente reaksjoner, kanskje blir Taliban tvunget til å trekke seg tilbake eller vurdere noen forskjeller,” sa Mitchell Institute of Global Peace. Sa Michael Semble .

“På noen områder [in the 1990s] Taliban tolererte ganske enkelt jenters barneskoler, men trakk seg da folk i andre områder utfordret dem. Kvinnene i Zagori fastet for å beskytte utdannelsen, og de lyktes. Så historien slutter ikke med disse Taliban -ordrene.