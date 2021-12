Taliban har forbudt kvinner å reise mer enn 72 kilometer uten ledsager

Taliban kunngjorde søndag at kvinner som ønsker å reise lange avstander bør komme med en mannlig slektning, noe som er et ytterligere tegn på regimets harde natur til tross for deres første løfter. Bilister spres på sosiale nettverkssider, og blir også oppfordret til å laste inn i kjøretøyet bare hvis de bæres av kvinner.Islamsk slør“.

Bestillingen kommer uker etter at departementet ba om at afghansk TV ikke skulle sendes lenger.Kvinner i såpeoperaer og serier“Lek, og sørg for at kvinnelige journalister bruker det”Islamsk slør“På skjermen. Sa ikke hva Taliban mente.”Islamsk slør“, Enten det er et enkelt skjerf, et slør som de fleste afghanske kvinner allerede bruker, eller et slør med høyt slør.

Siden de kom til makten i august, har de innført ulike restriksjoner på kvinner og jenter, til tross for de første løftene om at deres styre vil bli kortere enn under deres første periode (1996-2001). Taliban under deres første regime tvang kvinner til å bære burka. De kunne bare forlate hjemmet sitt når de kom med en mann og var utestengt fra å jobbe og studere.