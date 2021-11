Taliban har krevd at regjeringen slutter å sende TV-serier med kvinner

Departementet for Taliban-fremme og undertrykkelse av støtte har oppfordret afghanske TV-stasjoner til ikke å kringkaste kvinnedominerte serier som en del av nyhetene.Religiøse retningslinjer«Den ble sendt på søndag.

“Fjernsyn bør unngå å vise såpeoperaer og serier med kvinner i hovedrollen«, I departementets dokument vises det til medias oppmerksomhet.

“Islamsk slør” for kvinnelige journalister

Han ba også om at kvinnelige journalister sørger for å ha den på seg.Islamsk slør“På skjermen, for ikke å nevne at det er et enkelt skjerf, som allerede brukes ofte på afghanske TV-er, eller sløret med høyt slør.

“Det handler ikke om reglene, det handler om de religiøse retningslinjeneDet sier talsmann for departementet Haqqif Mohajir til AFP.

Afghansk TV blir også invitert til å hoppe over showet.”I strid med islamske og afghanske verdier“Så vel som de som fornærmer religion eller”Vis profeten og hans ledsagere“.

Dette er første gang departementet har forsøkt å regulere afghansk fjernsyn siden Taliban kom til makten i midten av august.

I løpet av deres første periode, fra 1996 til 2001, var departementet for dydsfremme og nestlederforebygging ansvarlig for å sikre daglig etterlevelse.”Islamske verdier«Befolkningen fryktet for dens fundamentalisme og straffene den påførte.

Taliban forbød fjernsyn, filmer og alle former for umoralsk underholdning.

De som ble tatt for å se på TV ble straffet og utstyret deres ødelagt, og hvis de hadde en videospiller, ble publikum straffet med pisking. En stund kunne jeg til og med se TV-apparater henge i gatelysene.

Veldig moderat offentlig ansikt, men …

Taliban, som ble avsatt i 2001, kom tilbake til makten i august i fjor i et land med et endret medielandskap etter 20 år med vestlig styre. I løpet av disse to tiårene eksploderte mediesektoren, med dusinvis av private radiostasjoner og TV-kanaler som dukket opp.

De ga nye muligheter for kvinner som ikke fikk jobbe eller studere under Taliban på 1990-tallet. I dag, til tross for et svært beskjedent ansikt, lar Taliban fortsatt ikke mange kvinner gå tilbake til arbeid i offentlig tjeneste.

Klasser for jenter på ungdomsskoler og videregående skoler og offentlige universiteter er ennå ikke åpne i de fleste deler av landet. På private universiteter krevde Taliban at kvinnelige studenter ble tilslørt.

Deres militanter banket også gjentatte ganger opp journalister som ble anklaget for å dekke kvinnedemonstrasjoner.Ikke tillatt“.