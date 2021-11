Taliban har oppfordret TV til å slutte å sende serier med kvinner

Departementets dokument gikk til medias oppmerksomhet: «Fjernsyn bør unngå å vise såpeoperaer og serier spilt av kvinner».

Hun oppfordrer også kvinnelige journalister til å sørge for å bære det «islamske sløret» på skjermen, som er et enkelt slør, eller sløret som allerede bæres på afghansk fjernsyn.

– Dette er ikke regler, men religiøse retningslinjer, sa departementets talsmann Hakif Mohajir til AFP.

Afghansk TV blir også bedt om å unngå programmer som er “mot islamske og afghanske verdier” og som fornærmer religionen eller “viser profeten og hans følgesvenner”.

Dette er første gang departementet har forsøkt å regulere afghansk fjernsyn siden Taliban kom til makten i midten av august.

Under deres første regime, fra 1996 til 2001, fryktet departementet for dydsfremme og undertrykkelse, som var ansvarlig for å sikre daglig respekt for de «islamske verdiene» til folket, dens fundamentalisme og straffene som ble pålagt den. Opplæring.

Taliban forbød fjernsyn, filmer og alle former for umoralsk underholdning.

De som ble tatt for å se på TV ble straffet og utstyret deres ødelagt, og hvis de hadde en videospiller, ble publikum straffet med pisking. En stund kunne jeg til og med se TV-apparater henge i gatelysene.

Taliban, som ble avsatt i 2001, kom tilbake til makten i august i fjor i et land med et endret medielandskap etter 20 år med vestlig styre. I løpet av disse to tiårene eksploderte mediesektoren, med dusinvis av private radiostasjoner og TV-kanaler som dukket opp.

De ga nye muligheter for kvinner som ikke fikk jobbe eller studere under Taliban på 1990-tallet. I dag, til tross for et svært beskjedent ansikt, lar Taliban fortsatt ikke mange kvinner gå tilbake til arbeid i offentlig tjeneste.

Klasser for jenter på ungdomsskoler og videregående skoler og offentlige universiteter er ennå ikke åpne i de fleste deler av landet. På private universiteter krevde Taliban at kvinnelige studenter ble tilslørt.

Deres militante har gjentatte ganger angrepet journalister som er anklaget for å dekke «ukjente» kvinnedemonstrasjoner.