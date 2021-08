Taliban-kommandant løslatt på amerikansk ledet fangeoverføring på nippet til å fange Afghanistan

Rory Stewart, en tidligere konservativ minister, sa at den afghanske regjeringen hadde “kollapset”. Den afghanske regjeringen har stolt på eks-stridende som Israel Khan, som hjalp til med å bekjempe Taliban i Herat, som måtte forlate den afghanske regjeringen og den afghanske hæren og politiet, som har brukt nesten 20 år på å prøve å frigjøre militante og krigsveteraner.

General Sir Nick Carter, sjef for de britiske væpnede styrker, sa i mellomtiden at han hadde et stort moralsk ansvar for å hjelpe afghanske oversettere som hadde jobbet med britiske styrker.

Han sa: “Han hadde veldig lange kontakter med mange modige afghanere som hjalp oss.”

“Jeg tror vi har gjort det for 2300 nå. Det er ingen tak på tallet som kommer frem. Jeg tror dette systemet utvikler seg hver dag,” sa han.

Tyrkia har i mellomtiden kritisert de siste amerikanske planene om å forlenge visumets levetidsprogram for de som hjalp USA i Afghanistan og nå står overfor Taliban -gjengjeldelse. Under det utvidede programmet må asylsøkere først flytte til et tredjeland, og Tyrkia har blitt det beste stedet å flykte fra Afghanistan.

“Tyrkia vil ikke fungere som et venterom for noe land,” sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan til Altoon Bloomberg, kommunikasjonsdirektør i Fahrenheit. “Vi vil gjøre alt vi kan for å beskytte sikkerheten til våre grenser.”