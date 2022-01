Taliban sier samtaler med vestlige nasjoner i Norge vil endre den krigslignende situasjonen

Kabuls nye herrer, som har vært ved makten siden august, håper å «styrke sine diplomatiske forbindelser med alle land, inkludert de europeiske landene og Vesten generelt».

Samtaler mellom nye Taliban-tjenestemenn og vestlige diplomater som er planlagt til neste uke i Norge, vil hjelpe.”Endre krigersituasjonenEn talsmann for Den islamske staten sa lørdag at den hadde styrt Afghanistan siden den USA-ledede intervensjonen for 20 år siden. “Det islamske emiratet (navnet Taliban ga deres regime, forfatterens notat) har tatt skritt for å møte kravene fra den vestlige verden, og vi håper å styrke våre diplomatiske forbindelser med alle land, inkludert europeiske land og Vesten generelt.Det sier Zabihullah Mujahid til AFP.

Taliban har vært ved makten siden august etter landets lynseier.»Gjør et krigslignende miljø (…) til et fredelig miljø“Hvis ingen land ennå har anerkjent Taliban-regjeringen, bør samtalene mellom Afghanistans nye herrer og vestlige diplomater begynne i Oslo på søndag,” la han til.

Taliban skal etter planen møte norske tjenestemenn og representanter fra andre allierte, inkludert USA, Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Italia og EU.

Respekt for menneskerettigheter, Spesielt kvinner, satt som en betingelse for tilbaketrekking av 80 % av den økonomiske bistanden gitt av Afghanistans budsjett, vil være fokus for disse samtalene, mens landet er fast i en dypere humanitær krise.

Diskusjoner “ikke legalisert”

Disse diskusjonene skal etter planen finne sted frem til tirsdag.Den legaliserer eller anerkjenner ikke Taliban«Den norske diplomatiske lederen Annigen Hoodfeld insisterte på fredag.Men i praksis må man snakke med myndighetene som styrer landet. Den politiske situasjonen kan ikke tillates å føre til en større humanitær katastrofe“, påpekte hun.

Siden august har internasjonal bistand til Afghanistan vært avskåret, og USA har frosset 9,5 milliarder dollar i eiendeler til sentralbanken i Afghanistan. Det har brøt ut arbeidsledighet i landet, som allerede lider av en alvorlig tørke, og statsansatte har ikke fått betalt på flere måneder. FN sier hungersnød nå truer 23 millioner afghanere, eller 55 % av befolkningen.

I Oslo vil Taliban også møte medlemmer av det afghanske sivilsamfunnet, inkludert feministiske aktivister og journalister. Siden de kom til makten har jenter i stor grad blitt ekskludert fra offentlige jobber og videregående skoler for jenter har stort sett blitt stengt.

Samtalene ble fordømt av National Opposition Front (FNR), en opposisjonsgruppe som fortsetter å motarbeide islamske fundamentalister. De er i fare”Normaliser en terrorgruppe og gjør den til en representant for AfghanistanAli Maisam Nazari, FNRs utenriksrepresentant, ble sitert på Twitter fredag.

