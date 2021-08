TalkSPORT reagerer på et angrep på Tottenham -styreleder Daniel Levy

En innringer på Doxport ringte The Sports Bar og kom med en dårlig kommentar om Tottenham -leder Daniel Levy. Den ble sendt direkte på Doxport YouTube -kanalen, selv om den ble “dumpet” i luften, ble den ikke sendt på våre radiokanaler.

Lex Clayton, president i DoxSport, ga følgende unnskyldning: «Vi ble alle sjokkert over en kommentar fra en som ringte under en direkte sending av YouTube på Sports Bar. Det er absolutt ikke rom for noen diskriminering i samfunnet.

“Vi beklager dypt for Tottenham og spesielt president Daniel Levy og deres støttespillere og det jødiske samfunnet for denne grusomme forbrytelsen.

“Kommentaren ble gjort riktig på radiostasjonen vår, hvor vi sendte med en liten forsinkelse for å sikre at uventede og upassende kommentarer ikke ble sendt. Kommentarer blir ikke utfordret slik de burde vært for publikummet vårt på YouTube.

“Konseptet er allestedsnærværende, og vi, som Premier Leagues kringkastingspartnere, tar vår posisjon veldig alvorlig. Vi går grundig gjennom alle våre prosesser som involverer teamene våre i programmering, sosiale medier og samsvar.

“Vi har stoppet direktesendingene på YouTube til vi sørger for at vi har de samme prosessene og beskyttelsene som vi har for vår radiosending.”