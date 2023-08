Taminiaux er glad for å bli med De Lie på Lotto-Dstny: «Jeg hadde andre alternativer, men Arnaud sendte meg en melding»

De har vært sammen flere ganger på det øverste trinnet på DH Challenge Ekoï-pallen. Mens Lionel Dominiaux vant blant de håpefulle i vår vanlige rangering i 2018, var Arnaud de Lee også en vinner blant kadettene. Senere ankom den brabanske sprinteren, da med proffene, til prisutdelingen for 2021-utgaven av Tarot de Lescheret, en dominerende under-23 år.

Sitat «Jeg hadde andre alternativer enn Lotto-Destiny, men Arnaud hadde sendt meg en melding.»

Strømmer er ofte gode mellom de to, og vi har sett dem le sammen flere ganger før, under eller etter løp. Ikke overraskende annonserte Taminiaux overgangen til Lotto-Dstny, hvor han vil slutte seg til Arnaud De Lies nære vakt. – Vi kommer veldig godt overens.kommenterer mannen som fortsatt har på seg Alpecin-Deceuninck-treningsdrakten. Men Arnaud skal ikke ha mange fiender: han er en trivelig gutt, som du kan få deg en god latter med. Vi har samme rute som vi syklet i Sevignyklubben for ungdom. Jeg ser frem til å bli med på laget hans de neste to sesongene. Jeg hadde to seriøse tilbud for neste år, men valget av Lotto-Dstny virket logisk for meg. Det er en gruppe med en lang historie og kan sees å prestere godt på alle nivåer, spesielt med ryttere på min profil. Senere, en melding fra Arnaud om at han ville være glad for at jeg ble med på laget hans, gjorde avgjørelsen lettere.

Hva blir hans rolle? Vil Taminiaux være den eneste som står til tjeneste for Taurus, som vant to løp på tre dager med Polynormande og Tour de Louvain? «Jeg tror jeg kan bringe noe til ham, og i likhet med laget generelt har jeg lært mye i innledningen av spurtene de siste sesongene. Det ville vært en glede å jobbe for ham. Men jeg spurte Lotto-Destiny om å fortsette å spille kortet mitt i arrangementer med lav etterspørsel mens Arnaud dro til verdenstourløp.

Den 28 år gamle Dominiques, som ble slått av Jordi Meuse på årets Circuit de Charleroi-Walloon, smaker fortsatt på seieren mens han går inn i den fire dager lange Tour of Dunkirk. de Langkawi, Roue Tourangelle, Grand Prix Criquielion og pro-messer i Zwevezele, Tirlemont, Erpe-Mere og Viane. «Bortsett fra Arnott kjenner jeg allerede mange mennesker på Lotto-Distney»DH Challenge blir med Ekoïs to tidligere vinnere, Sébastien Grignard og Sylvain Moniquet, for å finne en.