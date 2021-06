Tang er en dårlig proteinkilde for griser og fjærfe i en studie utført i Norge

Teamet besto av forskere fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og det uavhengige forskningsinstituttet SINTEF, evaluerte to tang, sakkarinY Palmaria palmata, Begge dyrket i norske farvann.

Studien deres, som nylig ble publisert i tidsskriftet Vitenskap og teknologi for dyrefôringDet ble utført som en del av PROMAC-prosjektet og ble finansiert av Norges forskningsråd.

Det er økende interesse og støtte for dyrking av tang for et bredt spekter av potensielle produktapplikasjoner i Norge, kommenterte forskerne.

Blant alger som vokser i nordiske farvann, sakkarinY Palmaria palmataDe er av interesse som to ganske forskjellige arter, henholdsvis brune og røde, med veldig forskjellig kjemisk sammensetning, sa de.

Brune alger har vanligvis høy alginat. De inneholder også cellulose, laminaran, mannitol og fucoidan (Holdt og Kraan, 2011). Tvert imot er de viktigste karbohydratene i rødalger xylan (Holdt og Kraan, 2011).

Proteininnholdet i brunalger er generelt lavere enn rødalger, 30-140 g / kg tørrstoff i sakkarinOg 80–350 g / kg tommer Palmaria palmataSa de.

Også de to tangene er forskjellige i mineralinnholdet.

Det veldig høye jodinnholdet i brune alger er viktig (Roleda et al., 2018), som med høyt og vedvarende inntak kan indusere struma hos disponerte individer (Holdt og Kraan, 2011), og muligens andre helseproblemer (Shoyinka et al. ., 2008), bemerket de norske ekspertene.

Dommene

Teamet beskrev hvordan hovedmålene for deres forskningsinnsats var å vurdere proteinkvaliteten til produktene og se om det er potensielle effekter på tarmens og andre organers helse og funksjon fra bruk av tang.

Mink, en kjent modell, ble brukt til å sammenligne fordøyeligheten i næringsstoffer hos endyr. “Denne modellen er veletablert, ikke minst for å studere ernæringsaspektene av nye matvarer og ingredienser, men også for å produsere nøyaktige resultater med et begrenset antall dyr (Ahlstrøm og Skrede, 1998; Skrede et al., 1998) under forhold, som i nåtiden, når tilgjengeligheten av ingrediensene i eksperimentelle fôr er begrenset “,Forskerne bemerket.

To produkter av hver av algene ble evaluert, en tørr hel biomasse og et proteinkonsentrat.

Alle produktene ble produsert ved tørking av nyhøstet materiale, mens proteinberikelse ble oppnådd ved vannekstraksjon og karbohydasebehandling som reduserte innholdet av salter og oppløselige karbohydrater, sa forskerne.

Det ble laget fem dietter; et referansediett basert på fiskemel, og en for hver av de fire tangproduktene. I de siste fire bidro algene med 200 g / kg råprotein.

Hver diett ble administrert til fire hannminker i to uker.

Resultatene

Teamet konkluderte med at den biologiske verdien av algenproteinene var lav.

“Bare proteinkonsentratet fra Palmaria palmata kan betraktes som en potensiell proteinkilde for monogastriske dyr. Imidlertid må den brukes i kombinasjon med proteinkilder av høy kvalitet eller beriket med aminosyrer for å være nyttig som proteinkilde. “

De fant at det ikke var noen klare fordeler eller skader på tangprodukter på tarmens helse og funksjon.

Teamet observerte at produktene fra sakkarinY Palmaria palmataDen hadde lav proteinkvalitet på grunn av tilsynelatende lav fordøyelighet av de fleste essensielle aminosyrer, spesielt histidin og metionin.

Den svært lave tilsynelatende fordøyeligheten av cystein, som i et dyrs kropp kan produseres fra metionin, forverrer metioninmangel, la de til.

Resultatene, sa de, viste også at algedietene var mindre velsmakende enn fiskemel dietten.

Dyr matet alt Sakkarina Dietten hadde betydelig høyere vanninntak og urinproduksjon enn de andre dyrene, og teamet sa at dette var sannsynlig på grunn av det høye askeinnholdet i det tangproduktet. “Denne dietten skilte seg også ut med hensyn til urinjodkonsentrasjon, som var 300 ganger høyere enn fiskemel dietten.”

Uttrykket av gener assosiert med fordøyelses- og immunfunksjoner viste mindre effekter i jejunum, noe mer uttalte effekter i tykktarmen. De sistnevnte effektene var relatert til immunfunksjoner og lipidmetabolisme, sa forskerteamet. Ingen diettrelaterte endringer ble observert i histologien til jejunum og tykktarm.

Histologisk undersøkelse av lever- og nyrestrukturen viste noen endringer i de algefôrede dyrene, bemerket de. Når det gjelder montering av mikrobiota i jejunum og tarmslimhinnen, ble det ikke observert noen klare effekter i kosthold, rikdom eller mangfold.

Resultatene angående strukturen og funksjonen til nyrene, så vel som det høye jodinnholdet i urinen, indikerer at det er behov for ytterligere forskning for å sikre at dyrehelsen ikke utfordres av bruken av disse tangingrediensene i dyrefôr, advarte forskerne. .

Fontene: Vitenskap og teknologi for dyrefôring

GJØR JEG: https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2021.114902

Kvalifikasjon: Proteinverdi og helseaspekter av alger Saccharina latissima og Palmaria palmata evaluert med mink som modell for monogastriske dyr

Forfattere: Krogdahl et al