Tankekraft | Otago Daily Times Online News

I likhet med Lana Del Ray og Taylor Swift omfavnet Lord tynnhet på det tredje albumet, som ble overskygget av klimaproblemer og kjendisavvisning. Skriver Kitty Empire.

Noen ganger føles Solar Power-Lords etterlengtede tredje album-som den motsatte polen i hans andre melodrama fra 2017: den er fylt med stille, solkysset stillhet. Med mer enn 12 utendørs, men mest innadvendte låter, ser det ut til at den 24 år gamle New Zealand-popen tar farvel med å være giftig og pakket, vakker og travel. Tittelen på albumet er stemningen og den spektakulære videoen der danserne føler seg klare til å tilbe rundt Herrens “vakre Jesus” på stranden, mens resten av solen trekker seg i ettermiddagsskyggen. Hastigheten på albumet gjenoppretter aldri solens primalstrøm.

Men albumet er ikke for dårlig for denne balansen, med sin tidligere tenåringsstjerne, hevet til umiddelbar mega-popularitet på 2010-tallet, med noen strålende forfatterskap om tidligere liv, nåværende gleder og fremtidige usikkerheter, en eksotisk følelse og en merkelig Beatles-melodi . Trommer er et sett, ikke et program; Manufacturing og New York sirener er innebygd i produksjonen, og gir dybde og bredde.

Selv i sin første solo 2013 Royals spredte Lord sin virkelighet gjennom amerikanske luksusklær gjennom pop og hip-hop. Du kan sende solenergi som et dypt New Zealand -album: notater om den fantastiske Marlon Williams og Bully Point, for eksempel Chicato, New Zealand -musikerne, en pioner som gir en 7m tab til Lake Dubo; Det sakte fallende albumet (Fallen Fruit) for kaoset de etterlot seg i generasjoner.

Mellom melodrama og begynnelsen av solenergi, reiste Herren til Antarktis, en følelsesmessig “ganerenser” som hentet hjem den enorme skjønnheten i naturverdenen-og virkeligheten av klimakris. Lederen for det nye regimet er bare en sang, som stille slipper unna når katastrofen rammer. “Iført SPF 3000 for UV -stråler / siste flytur til øya,” synger hun. Albumet vil ikke bli utgitt på CD, men i form av en mer miljøvennlig musikkboks, som inkluderer nedlastinger, bonusspor og eksklusivt innhold.

Hvis Solar Power Antibody blir realisert, er det i spenning med New York og Los Angeles. Laurel Canyon føler seg åndelig, ikke langt fra Lord’s Idle, og New Zealands beste singel, Stone at the Nail Saloon, er en farlig ting for en kvinne som en troende – men jeg har Lana del Ray, en annen student i dalen. Linkprodusenten er Jack Antonoff, som må ha laget en slik melodi blant kundene.

Dette stiller spørsmålet: hvor er denne stille, svært gjennomtenkte Lord -albumsangeren nå, og en refleksjon av Bang on Trend? Eller etter de svært lavmælte albumene til Del Ray og Lords venn Taylor Swift, kan den kåres mindre enn en banebrytende?

En clutch av sanger stiller spørsmål ved livsstilen som det ser ut til at Herren ønsker å forlate. Lurer på hvor en kvinnes hemmeligheter (som så alt dette) gikk i ti år og omfavnet hennes gamle jeg. Å spille som reiseleder for følelsesmessig smerte i coden til den triste popdronningen Robin-sangen er et av albumets kjærlige innslag.

Selv om han var skrevet sammen med Antonoff og Grammy-vinnende Malay i Solar Power America og jobbet med melodrama, beskriver en sang kalt California måtene Herren beveget seg fra den tunge belastningen av LAs følsomhet-Tequila er nå en inspirasjon. Den mest rampete sangen, stemningsringen, den yngre generasjonen av “Pluto in Scorpio” -generasjonen vet ikke hva de føler, de ser på humørringene som krystaller for ledetråder og hjelp.

For en artist tidligere kjent for en bedre forståelse av stykket, er disse sangene trøstende. Til tross for at han ble “født i Oxycontin / Teen Millionaire Year with Dreams from Camera Flash”, har ingen blitt utnevnt til livvakt i denne unge kvinnelige sangerens saker. Solar Power Glows with Love Songs – Her Divided Dog (Big Star), Her Family (Ocean Sense) and Her Current Partner. Selv om denne siste stien er litt skummel – han synger på Mannen med øksen at “du droppet meg ren som en furu” – er dette fotovoltaiske engellys som belyser veien til velvære; En skyggefull tilstand på slutten av dagen, men et bra sted. Selv om Lord er bak kurven, har hun en interessant, flytende plate.

Et annet spørsmål vedvarer: Når Herren synger “Det er på tide å kjøle seg ned, uansett hvor den går”, ved steinen i neglesalongen, hva mener hun? Mannen med øksen synes hennes “lek med knyttneve gjør det vondt”; Noen ganger kan det føles frustrerende hvordan man “får ned en norsk prinsesse”.

Albumet ender opp med å bli en veldig stille cliffhanger. Lord bygger et bål på stranden, og arbeidet med “opplysning” er i gang. “Jeg vet når det er på tide å ta av meg klærne og gå inn i koret,” synger hun, kanskje etterpå begynte hun å tenke på en inkarnasjon.

– Guardian News and Media