Tap på 98 millioner euro til Electrabel

Energikrisen har gjort det mulig for Electrabel å nesten doble salg og tjenester, fra 13 milliarder i 2021 til 22,6 milliarder i 2022, ifølge årsregnskapet innlevert til BNB. Electrabel konsoliderer også sin markedsandel i Belgia, til 45 % innen elektrisk og 42 % innen gass.

Men kostnadene økte enda kraftigere, fra 12,3 milliarder til 25 milliarder.

Denne økningen forklares av prisveksten i markedene, men også av økningen i atomavsetninger: Electrabel måtte legge 2,8 milliarder euro i potten, i datterselskapet Synatom, for å dekke demontering av kraftverk og forvaltning av kjernekraft. energi. avfall og drivstoff. En avgjørelse bestridt av Electrabel, som sannsynligvis vil havne i markedsdomstolen.

En økning i atomskatten, en skatt på merprofitt, en gjennomgang av bestemmelser for franske atomkraftverk som Electrabel har trekkrett over, og en økning i kostnadene til Ondraf, organisasjonen som er ansvarlig for håndtering av atomavfall, veide også inn.

Electrabel vil ikke betale utbytte til sin franske aksjonær i år.