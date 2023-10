Tårer og angst for Neymar, ny double for Lionel Messi | Utenlandsk fotball

En katastrofal kveld for Brasil i Montevideo, der Selecao likte Uruguays ramme. Ute av stand til å skape fare i det uruguayanske området (de hadde ikke et eneste skudd på mål gjennom hele kampen), tok brasilianerne vannet rett før pause. Darwin Nunez åpnet først scoringen, og deretter vred Neymar på kneet og ble tvunget til å forlate banen i tårer.

På den annen side går alt bra for verdensmesterne Argentina, som er på topp i disse kvalifiseringene og vant sin fjerde på like mange kamper i Lima. Nok en gang var det den irrepressible Lionel Messi som dro kastanjene ut av ilden for Argentina i Peru. Den syv ganger Ballon d’Or-vinneren åpnet scoringen i det 32. minutt og doblet ledelsen ti minutter senere for å gi Argentina en enkel seier.