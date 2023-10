Tathej Bhogar leder på egenhånd Tour of Lombardia tre ganger, uten å tynge ned et fall-forkortet Evenpole-løp.

Den belgisk-slovenske kampen fant ikke sted. Ikke mye 100% slovensk for den saks skyld. Thathej Pokkar Han vant for tredje gang på rad i Tour of Lombardia. Forlatt alene i nedstigningen av nest siste dOm dagen var vanskelig, ble den vunnet etter tretti kilometers soloinnsats. Andrea Baggioli og Primos Roglic fullførte pallen. Remco Evenepoel er niende.