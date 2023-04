TATOVERING UTEN TABUER! Å ta uten måtehold…

I generasjoner har tatovering, hevet til status som kunst under navnet iremuzi, vært sentralt i japansk populærkultur. Denne praksisen overskrider sosiale skiller, overskrider generasjons- og kjønnsbarrierer. Tillat den som tar det å bekrefte hans personlighet, hans ambisjoner, hans ønske om å vises. Som en tatovering som gir selvtillit, blir parfyme dette usynlige tegnet, bringe styrke og velvære til de som velger det … og til de som puster i kjølvannet også. Inspirert av dette prinsippet har ANNAYAKE laget to parfymer med dyrets emblem den mest mytiske av det japanske bestiariet: dragen, som også er et symbol tatovert, veldig vanlig i Japan, for å illustrere den vitale kraften. de to smakene MOOD FOR TATTOO fremkaller dette symbolet som om det var skrevet på huden…

DRAGEN: EN PARFUME AV DET ABSOLUTTE

Tilstede i både keiserlig og populærkultur, representerer dragen hovedsakelig absolutt makt på grunn av hans udødelighet. Imidlertid er dens flertall og uforutsigbare natur og majestetisk gir ham også dydene balanse, visdom, velstand.

TATOVERING UTEN TABUER

VÆSKE SOM EN DUFT, JORDEN SOM EN PARFUME

I motsetning til vestlige bilder som forbinder dragen med ild, mytologi Japansk forbinder det med vann, og med alt som er relatert til det akvatiske elementet. hun navngir dragen: ryu [竜 ou 龍]. Den mest kjente og mektige er Ryujin, guden av havet og havene. Fra vann til parfyme, forholdet er vevd med bevis og det blå valgt for disse nyhetene de begrensede utgavene er inspirert av havets dype, tette blå.

OLFACTORY METAMORFOSE: ALL LIVS RIKDOM

Selv om dragen er fryktinngytende og mektig, er den en velvillig konge av formskiftere. Han forvandler seg etter eget ønske til å legemliggjøre et menneske. Han kan spesielt bli usynlig. Som en parfyme som stiger uten å være håndgripelig. Denne evnen til metamorfose er illustrert i luktpyramiden til de to parfymer: fra toppnoten til sporet, en parfyme utvikler seg, endrer seg, forsterker seg over tiden og skinnene han lever i.

STEMNING FOR TATOVERINGEN – KVINNER- sensuelle og blomsterprint

De første tonene av MOOD FOR TATTOO WOMAN er lyse, full av vitalitet. Mandarin og bergamott smelter sammen mens nyansene nesten samtidig fruktig floral ferskenblomst og epleblomst gir en rolig glød, søt og frisk.

Tegningen på huden blir overdådig takket være de tre mest uttrykksfulle blomstene fine parfymerier: rose, sjasmin og tuberose. Alliansen hans utgår overdådige, storslåtte toner, på en gang ekstroverte og mystiske. Appelsinblomsten, også tilstede, gir en pudderaktig, grønn og silkeaktig. En metafor for kroppskunst, den andre hudeffekten av sandeltre og musktrykk en sensuell sti uten aggressivitet. Til slutt signerer rav og vanilje duften, av hans vanedannende ømhet.

STEMNING FOR TATOVERINGEN – MANN- Avtrykket av en treaktig og fruktig bregne

Frækheten til MOOD FOR TATTOO MAN er å kombinere nesten antagonistiske dufter å skape en harmoni som er grønn, fruktig og treaktig på samme tid. Denne olfaktoriske tatoveringen er intenst levende og viser friske noter av sitron, bergamott, tilført av frossen ananas og rabarbra, lett søt. Etter denne glitrende start, tar designet form, elegant i en unik fruktig-blomstret duo. Forfiningen av lavendel- og irissmør er forenet av tilstedeværelsen av eple, som forsterker med en myk aksent av forbudt frukt denne sammensetningen av en bregne, ny generasjon. Endelig sensualiteten til musk, alltid uimotståelig, og tonkabønne uendelig kjærtegnende, gir dybde, tetthet til rav og akkord Læraktig finish, intenst fasettert.