«Tauet», metafysisk thriller i Norge

Et astronomisk sted på grensen til Skandinavia. Et team av forskere isolert på et sted i Norge avskjærer erfaring, men livet på jakt etter et signal om at en blind mann, en forsker, Jean Polypar, har blitt diagnostisert med kreft. Rundt: En stor skog hvor det ble gjort et merkelig funn.

Dette er utgangspunktet Tau Denne 3-delte miniserien er en blanding av fantasy-thriller og eksistensiell myte. Historien om det endeløse tauet.

Jean-Marc spiller Barge Serge Morel, som har ansvaret for sikkerheten. Bena på gulvet. Lederen for denne reisen. Det var den scenen som først imponerte ham. Jean-Marc Barr forklarer:

«Mine første innlegg var som å se Andrei Tarkovskys film Solaris fortelle historien om et romfartøy ved siden av en planet hvor noen mennesker er. Plutselig, når de nærmer seg denne planeten, dukker drømmene deres opp, de kan. Ikke lev med det. Historien om denne tau avslører skjebnen til alle som følger det. Jeg så. Jay prøvde å ta del i denne bestrebelsen slik livet er for oss alle. Vi følger også et tau, nei. Vi vet hva det avslører.»

Tenkte på skrekkfilmer som Jean Mark Barr fredag ​​13 Men mer åndelig.

«Vi er fortsatt i denne jungelen og i denne depresjonen. Det er en realitet, plutselig dukker det opp skrekk, jeg synes denne filmen er deprimerende skrekk. Vi er ikke på fredag ​​den 13., vi er ikke i denne normale skrekkgreien. Den skremmer folk. Frykten her er litt psykologisk.» Se Jean-Marc på franceinfo

Det er en tilpasning av en tysk roman fra 1800-tallet satt midt blant bønder. Han vil ordne det med dagens forskere. Kamera er en skummel serie som tar tid. Jean-Marc Barr finner noe felles grunnlag med sin andre favorittregissør, Lars von Trier: «Da jeg leste manuset fant jeg den samme ytringsfriheten. Jeg ser den samme uventede siden hos Lars.»

கயிறு, 3 episoder er allerede på siden arte.tv og sendt på kanalen torsdag 27. januar.

