Taxieksplosjon i Liverpool betraktet som “terroristhandling”, drosjesjåfør beskrevet som “helt”

Eksplosjon En taxi foran et sykehus i Liverpool (Nord-England) Beskrevet på mandag”Terrorhandling“Da sjåføren fikk ros av politiet”Helt“Jeg hoppet over”Katastrofe“.

Tre menn på 29, 26 og 21 år ble arrestert i henhold til Terrorism Act søndag i Kensington-området i Liverpool, og på en pressekonferanse mandag arresterte politiet en fjerde 20 år gammel mann. Politiet sa at de undersøkte fakta.Terrorhandling“Spesifisere motivasjoner for denne handlingen”Å være bestemt“.

Sprengstoff laget av passasjeren?

Etterforskerne tror det var en bombeanordning.Ferdig“Han ble drept i en eksplosjon av en passasjer som plukket ham opp i et kjøretøy. Han tok en taxi fra Rutland Avenue i Liverpool og ba sjåføren ta kvinnene i bilen til sykehuset om 10 minutter.

Bomberen slo ned like etter middag foran et sykehus under en minnemarkering for krigsofre i Storbritannia.Minnesøndag“.

Det skjedde klokken 11:00 (lokalt og GMT) da nasjonen ba i stillhet, og hundrevis av soldater, soldater og allmennheten samlet seg noen hundre meter fra Liverpool-katedralen for å vise respekt.

“Vi kan ikke etablere en kobling på dette tidspunktet, men det er noe vi utforsker.På en pressekonferanse mandag sa Russ Jackson, leder av områdets antiterrorpoliti, at markeringen var over.

“Umulig heltemot”

Drosjesjåfør skadet i eksplosjonenHelt“Politikere og tabloider sa at det forhindret døden.

“Den aktuelle drosjesjåføren ser ut til å ha handlet med utrolig sinn og mot“Statsminister Boris Johnson sa under et besøk til London Medical Center på mandag.

Ifølge The Daily Mail så sjåføren utseendet til passasjeren hans.”Mistenkt«Før han rømte, ble han låst inne i en vogn.

“Drosjesjåføren klarte i sin heroiske innsats å unngå det som var en forferdelig katastrofe på sykehuset.“Liverpool-ordfører John Anderson fortalte BBC mandag at han bekreftet det.”Låste dørerAv kjøretøyet.

“Minner meg om at terrortrusselen ikke har forsvunnet«Det konservative partiets leder Oliver Dowd sa til SkyNews mandag morgen.

Ifølge BBC har antiterrorpolitiet med støtte fra etterretningsbyrået MI5 ansvaret for etterforskningen.

“Forferdelig hendelse”

Lokalt politi forklarte at de ble varslet klokken 11.00 og grep umiddelbart inn.

“En stor stilk“Vakten var på stedet mandag morgen på Rutland Avenue i Liverpool.”Som et sikkerhetstiltak ble et lite antall hus kastet ut«Som en del av den pågående etterforskningen, sa Stor-Manchester-politiet.

Boris Johnson uttrykte tankene sine søndag kveld.”Til alle som er berørt av den grusomme hendelsen i Liverpool“.

Bilder lagt ut på lokale mediers nettsteder viste stor grå røyk som steg opp fra stedet og et brent kjøretøy.

Mercedes brannsjef Bill Garrickon sa i en uttalelse.Fullt utviklet«Når utrykningskjøretøyer ankommer.

Politiet oppfordret folk»Vær rolig, men våken“.