Taylor Swift, Music’s Intimidator: Why She’s Scaring the Music World

Det er ingen fornærmelse for Madonna, som dro på en festturné for å markere sin 40. karriere, i dag er kjent som Queen of Pop, Taylor Swift. Som 33-åring slår sangeren rekorder i alt hun berører, det være seg albumene hennes midnatt Utgitt for et år siden, ville hans The Eras-turné bli den mest lønnsomme i musikkhistorien – vi snakker 1,5 milliarder dollar i inntekter! – eller med nyutgivelser av hans tidligere album. Beklager, reposter av innleggene hans. Fordi American ikke fordøyde å kjøpe tilbake rettighetene til de seks første LP-ene hans.

I 2019 ble hans tidligere plateselskap, Big Machine Records, kjøpt av produsent og talentagent Scooter Braun, som senere solgte det til investeringsfondet Shamrock Holdings for 300 millioner dollar. Taylor Swift ble sint over å ikke bli advart om disse transaksjonene, og bestemte seg for å spille inn de aktuelle albumene på nytt. Et unikt valg innen musikk.

Taylor Swift-fans har campet foran konsertsalen i fem måneder!

I to år kom han tilbake til studioet for å gjengi dem i Taylors versjon. Nye versjoner, alle oppgradert med bonuser. Og jeg inviterer fansen hans til å bare lytte til disse gjeninnspilte versjonene Fryktløs, rød, snakk nå Og 1989 Nettopp publisert. Hørte samtalen. Om en uke, Taylors utgave 1989 1,6 millioner solgte eksemplarer. Dette er mer enn den originale versjonen utgitt i 2014. Og likevel, på den tiden, var det allerede en suksess! Som et resultat så rettighetshaverne til hennes seks første originale album, som trodde de hadde gjort en svært lønnsom investering, at verdien av Taylor Swift-katalogen deres stupte.

Saken stopper imidlertid ikke ved tvisten mellom Taylor Swift og hennes etikett, den går mye lenger. Hun tok initiativet til å spille inn opptakene hun hadde mistet rettighetene til på nytt, noe som tydelig skremte sangerens plateselskaper. Spesielt for majors Universal, Sony og Warner. Frykten deres: I tillegg til å miste kontrollen over artistenes arbeid, kan verdien av bakkatalogen deres forsvinne hvis andre bestemmer seg for å spille inn opptakene sine på nytt, som «Shake It Off»-sangeren.

Taylor Swift ble den mest solgte kvinnelige artisten i USA

For å håndtere trusselen endrer etiketter angivelig vilkårene for kontrakter med artister. Advokater som spesialiserer seg på dette området ble overrasket over å se klausuler dukket opp som aldri hadde vært sett før. Nærmere bestemt de som forbyr nyinnspilling av sanger i minst ti år etter at kontrakten mellom en artist og plateselskapet hans avsluttes. Og ti år er minimum! I følge bevisene samlet av annonsetavle, det kan vare i 15 år eller til og med 30 år! Frem til nå var det maksimale forbudet 5 til 7 år, bemerker bladet. eller to år etter kontraktsinngåelse.

Tina LaBolt, en ekspert på området, ble sitert av The Advocate-nettstedet Jusatjared.com, siterer klausulen som permanent, mens en bransjeveteran forventer at forbudet mot gjeninnspilling av titler blir utvidet, noe som tvinger artister til å forlate andre typer arbeid. Etter å ha opplevd en enestående nedstigning til helvete på begynnelsen av 2000-tallet med fremkomsten av MP3-er og høyhastighets Internett-tilkoblinger, her er et nytt stormvarsel for industrien. Paradoksalt nok er han motivert av gjess som legger gullegg.

Taylor Swifts films forhåndssalg overstiger 100 millioner dollar