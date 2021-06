Taylor Swift Red har kunngjort at det blir neste album som skal spilles inn på nytt

Taylor Swift har kunngjort at hun skal spille inn neste album.

Fredag ​​gjorde Swift overraskende kunngjøringen om at hennes største hit Røde album var neste tittel på hennes bakliste klar til gjennomgang.

Nyheten sendte mange av hans fans i vanvidd da hans tidligere forhold til den 31 år gamle låtskriver Jack Gillenhall ble utforsket på plata, og gjettet om hans innspilling ville bli diskutert mer detaljert.

En annen! Taylor Swift Red har kunngjort at det blir hennes neste album, og hun er i ferd med å spille inn det igjen når hun erter den eksplisitte versjonen med 30 sanger.

‘Det neste albumet jeg vil gi ut er min Red-versjon,’ sa Taylor i en tweet på fredag ​​og sa at den ville bli utgitt 19. november.

‘Dette er første gang du hører alle de 30 sangene som ønsket å bli røde. Hei, en av dem er til og med ti minutter lang, ‘la han til.

Koblingen til nettstedet hans viser det kommende albumet som ‘Red (Taylors versjon) Digital Album (transparent)’, som er en mulighet for fans å kjøpe på forhånd.

22-låtskriveren ga fansen en kort oversikt over humøret sitt mens han spilte inn albumet sitt, og avslørte at hans personlige liv var spesielt turbulent.

Nyheter for fans: Taylor har avslørt sine neste planer om å registrere sin neste liste på nytt

Mulig innhold: Mange fans av Swift begynte å spekulere i hans innspilte album om hans tidligere forhold til Jack Gillenhall; Han opptrer på American Music Awards i 2019 READ Liam Hemsworth skammer seg over kona Miley Cyrus 'vridning i 2019-videoen

‘Rød lignet en person med et knust hjerte. Det var overalt, og den ødelagte følelsen mosaikk på en eller annen måte passer sammen til slutt, ‘sa han.

Hitmakeren avslørte i sin erfaringsplate og plateannonse at turen til slutt førte henne tilbake til det normale, noe hun var takknemlig for.

‘Jeg vet ikke om tankene mine strømmer inn i dette albumet, lytter til de tusenvis av stemmene dine og synger meg emosjonelle tekster ஒற்றுமை, Eller om det bare er på tide, men noe har grodd underveis, avslørte han.

Rødt ble opprinnelig innledet av flere singler, inkludert VR Never Ever Getting Back Together, som ble utgitt i august 2012.

Etter sangens debut toppet den seg som nummer én på Billboard Hot 100, og hans tredje singel, I’m You Trouble, tok spesielt andreplassen.

Lytt til deres stemmer: Swift-fans tok til sine respektive Twitter-kontoer for å si at Night Crawler-stjernen var i panikk over Swifts kunngjøring.

Alvorlige kommentarer: Mange brukere spekulerte i at skuespilleren insisterte på en ti-minutters versjon av All Too Well, og at man ville delta i vitnebeskyttelsesprogrammet.

Originalmateriale: Mange Swift-fans har spekulert i at All Too Well ble inspirert av hans korte forhold til skuespilleren i sin opprinnelige utgivelse

Albumet ble til slutt utgitt i oktober samme år og fikk utbredt kritikk da mange kritikere pekte på Swifts tekster som høydepunktet i plata.

Studioinnsatsen tilbrakte totalt syv uker på toppen av Billboard 200, og ble sertifisert syv ganger som platina i USA da den nådde lignende høyder i flere regioner.

Red ble nominert til både Best Country Album og Best Album of the Year ved 2014 Grammy Awards, og dens ledende singel ble spilt inn til årets plate ved fjorårets seremoni.

Etter en kontrovers om eierskapet til hans mesterbånd, kunngjorde Swift gjeninnspillingen av albumet, som for tiden eies av musikkbransjeledelsen Scooter Brown.

Problemet oppsto opprinnelig da den 40 år gamle musikkmogulen kjøpte Big Machine Records, som opprinnelig eide rettighetene til låtskriverens mestere.

Etter oppkjøpet tok sangskriveren sin Dumbledore-konto og skrev et langt innlegg som fordømte salget, og sa at han ikke ville få lov til å kjøpe sine egne mestere med mindre han sa ja til å signere den fornyede kontrakten.

Han har anklaget Brown og Big Machine-sjef Scott Porchetta for å forby ham å synge sine gamle sanger ved den 47. årlige American Music Awards og bruke dem i dokumentaren Miss Americana 2020.

Mange musikere, inkludert Igi Azalea og Holsey, har offentlig uttrykt støtte for Swift, mens mange av lederens klienter, som Justin Bieber, har tatt hans side i saken.

Brown solgte til slutt eierne og andre eiendeler knyttet til sangers utgivelse med meg i oktober i fjor til Shamrock Holdings i en avtale på 300 millioner dollar.

Tekstforfatteren sa senere at Mogul hadde tilbudt mesterne en mulighet til å by, noe han takket nei til.

Starte en kamp: Swift var nylig involvert i en kontrovers om kjøp og salg av masterbånd av Mughal-scooteren Braun; Han skal filme i 2019

Interessante konflikter: Hitmaker sa senere at Scott Borchetta, administrerende direktør i Brown og Big Machine Records, hadde forbudt sine gamle sanger å opptre ved en prisutdeling og brukt dem i dokumentaren Miss Americana; Begge er filmet i 2019

Swift har kunngjort at de skal spille inn seks av sine gamle album, med en oppdatert versjon av Fearless med tittelen Fearless (Taylor’s Edition) utgitt i april.

Den nye versjonen av innspillingen hans fikk stor kritikk og ble hyllet av mange for å forbedre det originale studioalbumet.

Etter kunngjøringen av Reds nyinnspilte versjon, kommenterte mange av Hitmakers fans sine respektive sosiale mediekontoer om deres tidligere forhold til Gillenhall.

Swift og den 40 år gamle skuespilleren ble først oppdaget sammen da de besøkte en gård i New York i oktober 2010, og senere ble de oppdaget på forskjellige steder rundt New York City.

De to så ut til å være sterke i flere måneder før forholdet deres brøt sammen i januar.

Mange sanger om Red, spesielt All Too Well, ble spekulert i å ha blitt inspirert av sangerenes opplevelse med Night Crawler-stjernen.

En bruker antok at en bruker ville delta i vitnebeskyttelsesprogrammet, mens en annen avslørte at han ‘måtte forlate landet (og være på planeten)’.