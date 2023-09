Taylor Swifts film rystet kinoshow allerede før utgivelsen: «Ingen artist er kraftigere i dag»

Filmen «Taylor Swift: The Eras Tour» brøt den tidligere rekorden for éndagssalg i USA med 37 millioner dollar i slutten av august.

Ifølge Jeff Bock fra spesialitetsfirmaet Exhibitor Relations, kan det passere 100 millioner den første helgen, 13.-15. oktober.

«Det kommer til å bli høstens største film (…) Det er så utrolig»Selv om den filmede konserten kun var tilgjengelig i USA, forklarer analytikeren.

Et tegn på at studioene gruer seg til utgivelsen er at de har utsatt utgivelsen av flere filmer som opprinnelig var planlagt til samme helg eller lukke datoer, spesielt «The Exorcist – Bhakti».

Ikke fornøyd med å lage filmen sin uten å komme seg fra pandemien og gå gjennom Hollywood med en langvarig streik fra skuespillere og manusforfattere, Taylor Swift tok seg også friheten til å kunngjøre at hun sluttet innen halvannen måned.

Ifølge informasjonssiden Puck lover driften allerede å være lønnsom for trettiåringen.

Ifølge spesialitetssiden Billboard skal AMC dele 57 % av inntektene fra billettsalget med kinokjeden, noe som er omtrent samme forhold som studioene vanligvis får.

«Ingen artist er mektig i dag»Det sier Ralph Jaccotin, professor ved Berklee Music University, til AFP.

«Eras» var opprinnelig en monsterturné med 146 datoer.

I følge det profesjonelle magasinet som er viet til scenekunst, Polestar, gir hver konsert inn 13 millioner dollar i inntekter, noe som bringer det totale til 1,9 milliarder dollar.

Ingen artist eller gruppe har noen gang krysset den ikoniske milliardgrensen.

«Turer der folk betaler $700 til $800 for et sete bak på stadion er uhørt.»Ralph Jaccotin understreker.

«Tidligere»

«Hun er veldig modig når det gjelder strategi»Caroline Sloan, en økonomiprofessor ved University of Chicago, anslår. «Hun har mye å tape, (…), men hun kan ta risiko.»

Det mest fremtredende eksemplet er da artisten før filmen spilte inn de seks første albumene sine på nytt, han eide ikke rettighetene til de originale innspillingene.

«Jeg synes kunstnere bør eie arbeidet sitt»Etter å ha prøvd å kjøpe båndene, forklarte han i 2019.

«Han er en artists rettighetsaktivist.»Vurderer Ralph Jaccodin. «Hun bygde sitt eget merke … hver gang hun ble mer vellykket, tok hun mer og mer kontroll.»

Taylor Swift er hver dag nærmere å bli den første milliardærsangeren (formuen hennes er estimert av Forbes til 740 millioner dollar) takket være musikken hennes alene.

Før ham hadde Prince, George Michael, Jay-Z og Kanye West allerede slitt med å gjenopprette platene sine, men ingen tenkte på å lage en ny versjon.

«Hun har en god økonomisk strategi og går dit andre artister aldri har prøvd» insisterer Carolyn Sloan.

Taylor Swift nølte ikke med å lage et fenomen ut av utgivelsen av hvert av hennes gamle gjeninnspilte album, og risikerte å kjede publikum.

Et vellykket veddemål som tillot ham å konsolidere den yngre delen av publikummet sitt som ikke kjente «Taylor Swift» eller «Fearless»-epoker, hans første innsats.

På samme måte beskriver Ralph Jaccodin filmen «Eras» som «å gi folk som ikke hadde råd til billetter en sjanse til å se konserten hans.»

Andre musikere og sangere har allerede gitt ut konsert- eller turnéfilmer på kino, men Jeff Bogue forventer at «vi aldri har sett en film på kino av en artist på høyden av hans popularitet som vi opplever med Swift i oktober.»