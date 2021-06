Tea Snyder + Corps Team ‘Time to Choose’ i Pit-Starter

Dee Snyder fikk et nytt soloalbum på vei, og han droppet en full-pit-starter med kunngjøringen av det nye albumet, “Time to Choose” på det nye sporet som knuste George “lik” av kannibal liket i Fisher.

Du vil få med deg den modige grunnen til å “plukke tid” i et feberaktig tempo, og ber praktisk talt lyttere om å få sitt preg for den lenge forsinkede Moshbit-opplevelsen.

Snyder sier: “En av tingene jeg ofte tar for meg i løpet av skrivekarrieren, er” tid til å velge “: godt versus ondt (se” brenne i helvete “). Med tanke på vekten av denne veien, følte George inkluderingen av” lik “Fishers stemme, intensiteten i valgene vi tar. Jeg ble beæret da han sa ja til å gi meg en utrolig kraftig stemme.

Den andre sangen fra Snyders kommende soloalbum, Jamie Jasta, er “Time to Choice” Legg igjen et arr, Sangeren til den nylig utgitte “I Kota Rock (Again)” har nå gitt ut detaljene for den kommende utgivelsen, som bærer gatedato 30. juli via Nebam Records.

“Mot slutten av 2020 ønsket jeg ikke bare å komme tilbake til studioet, men for første gang siden 90-tallet ønsket jeg å være en del av skriveprosessen – nei, ikke nødvendigvis,” sier Snyder. “Jeg henvendte meg til produsenten Jamie Jasta og fortalte ham at jeg var klar til å lage en ny plate. Legg igjen et arr Verden er fylt med meldinger for roligere stemmer, og noen trenger å snakke på deres vegne. Dette er mitt formål. ”

Jasta legger til, “Å jobbe med Dee igjen er utrolig! Kraften og rekkevidden i stemmen hans skinner virkelig gjennom på dette albumet. Ikke bare er han en fast i et amerikansk skatte- og rock / metal-samfunn, han er egentlig ikke en original stemme og talent. Kombinert med metallstyrken til Belmore Pros + Russell Sato og Nick Petrino, får du en rock ‘metal-oppskrift som selv de mest’ harde ‘SMF-ene definitivt vil elske! “

I løpet av de 12 sporene på albumet tar Snyder lytterne på en kraftig musikalsk reise. Du kan se Legg igjen et arr Nedenfor er en liste over kunstverk og spor. Forhåndsbestillinger blir tatt Her.

Tea Snyder (med George “Corpses” Fisher), “Time to Choose”

Te Snyder, Legg igjen et arr Kunstverk + Sporingsliste

1) I Kota Rock (igjen)

2) Alt eller ingenting

3) Down Butt Never Out

4) Før jeg drar

5) Åpen sesong

6) Fredelige kriger

7) Gråt for livet ditt

8) Drapet

9) På tide å velge

10) Hun

11) Beregning

12) Stå