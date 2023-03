Team Event – Norge vant idrettsarrangementet

Jeg donerer

Av Lucas Fontaine (iDalgo).

Nordmennene vant et lagarrangement i Soldeu fredag ​​hvor skadefritt var en utfordring. Bare seks nasjoner tok seg til verdenscupfinalen i Andorra. Alpinkonkurranse mellom Sveits og Norge er overalt, selv i gruppearrangementet. Skiløpere fra begge land møttes i finalen. Vikings vant (2-2) over et stjerneløst sveitsisk lag, slik det er vanlig for denne typen formater. På sveitsisk side startet Camille Rast først, men hennes gode tid ble ofte slått av talentfulle Thea Louise Stjernesund, 52 prosent raskere. Livio Simonet utlignet (+0»37) mot Rasmus Windingstad, før Andrea Ellenberger slo Maria Therese Dwiberg (+0»33). På den annen side slo Timon Haugan Semyel Bissig og det samlede gapet mellom de to lagene gjorde at Norge kunne vinne. Østerrike endte på tredjeplass med seier over Tyskland (4-0) i den mindre finalen, og fullførte dermed pallen. Sist vinter vant Sveits blandet lag slalåm med seier i finalen mot olympisk mester Østerrike.