Team Go Rocket-studienotater om Pokémon Go, den spesielle studien for å finne Giovanni og Dark Latios – Breakflip

Spesialstudiet «Team Go Rocket Study Notes» lar deg få en Super Radar Rocket og ta imot Giovanni. Hvis du klarer å beseire den, vil du kunne fange de legendariske Pokémon Dark Latios!

Nok en gang er Team GO Rocket tilbake for å spille deg et puss pokemon go. Fra lørdag 9. juli 2022En spesiell studie dedikert til Team Go Rocket vises.

I dette studioet må du møte Team GO Rocket og beseire kokkene Cliff, Arlo og Sierra. de sjef john venter på deg ved enden av stien og lar deg fange det legendariske mørke latios !

Studienotater – Team Go Rocket Special Study

Når du er frisk, kan du fullføre denne studien når du vil. Denne studien vises kun hvis du ikke har en pågående studie relatert til Team Go Rocket.

trinn 1/6

vinne et raid utseendet til Darum rundt

Beseire 3 Team Go Rocket undersåtter.

Fang en Shadow Pokémon utseendet til Darumarond av Galar



Priser: 1000 XP, 15 Pokeballs, 3 supergodterier



Trinn 2/6

Fang 5 Shadow Pokemon

Lag 3 spinnskudd på rad

Beseire 5 Team Go Rocket undersåtter.

Priser: 1500 XP, 1000 Stardust, 10 superballer



Trinn 3/6

Rens 5 Shadow Pokémon

Beseire 5 Team Go Rocket undersåtter.

Tjen 3 godterier når du går med kompisen din



Priser: 2000 XP, 15 store baller, 1 radar raketter



Trinn 4/6

Beseire lederen av Team Go Rocket: Arlo.

Beseir Team Go Rocket Leader: Cliff

Beseir Team Go Rocket Leader: Sierra

Priser: 2500 XP, 1000 stjernestøv, 1 superradarrakett

Trinn 5/6

Finn sjefen til Team Go Rocket

Kjemp mot Team Go Rocket-sjefen

Beseire Team Go Rocket-sjefen

Priser: 3000 XP, 1 Lucky Egg, 2 Golden Raspberry Berries

Trinn 6/6

samle belønningen din

samle belønningen din

samle belønningen din

Priser: 1 Charged Attack TC, 1 Fast Attack TC, 2 Nanana Silver Berries

