Team Norge tar det dypere, Ryder Cup dobler i produksjon og Billy Herschel har fortsatt DBC Louisiana | Golfnyheter og turinformasjon

Noen statistiske guruer ved DBC Louisiana denne uken påpekte at du må være fast med dine lange leirejern, og at dette ikke er Billy Horschels sterke tilfelle denne sesongen (han er 201. i tilnærming fra 200-225 meter). Det har ikke skadet ham her tidligere, men med sine to seire var en kamp fremdeles et personlig slagspill og med Scott Pierce i lagform. Det skadet ham ikke da han og lagkameraten Sam Burns ble med på under ni-laget på torsdag. Det er en lang vei å gå, men han er fast bestemt på å løpe i den tredje Zurich Classic, som vil gjøre ham til den første tre ganger vinneren i arrangementets historie, og vil måtte omdøpes til “Billy Ho Invitational”. ”