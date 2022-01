Teams vil tillate oss å skjule vår egen video under møter.

Pandemien har vant oss til møter og fjernarbeid. Det er imidlertid ting vi tar for gitt som gjør oss ukomfortable eller som vi har antatt. Dette skjedde med en funksjon så åpenbar som den som ble bedt om av Teams-brukere, som fikk mer enn 5000 stemmer.

De 5000 stemmene som ba om en rolle i Teams

Vi har allerede vår rutine, i møtene aktiverer vi videoen og vi snakker under møtene. Om nødvendig deaktiverer vi mikrofonen eller videoen når situasjonen oppstår, men vi finner kameraet vårt nederst til høyre.

Men ved å se på Microsoft 365-veikartet, oppdaget de på ZDNet hva Teams-brukere ba om. Det ser ut til at videoen av deres egne ansikter, permanent synlig i nedre høyre hjørne av skjermen, er en stor distraksjon.

Dette er klagen som klarte å koordinere 5000 mennesker for å endre måten vi jobber med videoen vår i Teams: Selvvisning er alltid statisk i nedre høyre hjørne av et Teams-møte. Dette er ofte irriterende og kan også gjøre skjermdeling vanskelig.

Det uvanlige trekket fikk Redmond-giganten til å lage en funksjon for å lindre brukerklager. Bruker alternativet «Skjul din egen video i Teams-møter», fritar oss fra å måtte tåle å se vårt eget bilde som om det var et speil.

Det slutter aldri å forbløffe oss hvordan brukere har blitt så opprørt over denne situasjonen. Heldigvis ser tilbakemeldingene ut til å fungere, og Microsoft har lyttet til brukerne for å rette opp denne situasjonen. Teams er utvilsomt et av de mest ambisiøse prosjektene til Redmond-giganten, og de må lytte til fellesskapet i sine klager og forslag og mer med 5000 stemmer.