Tech ønsker å forsone seg med Morpheus

For ikke å snakke om innvirkningen på produktiviteten. «Tretthet på arbeidsplassen koster amerikanske bedrifter omtrent 136 milliarder dollar årlig,» legger organisasjonen til.

– Dissekere drømmen –

I 2024 ruller «The Sleeper, a golden mass of shadows and abandonment» av Paul Valéry gjennom innholdet på mobiltelefonen før han legger seg, til skade for hvilen.

Det teknologiske svaret: tilbehør for å analysere søvnen din og tilkoblede madrasser, som får muligheten til å gripe inn og samhandle takket være AI.

PranaQ vil lansere TipTraQ, en biometrisk sensor som bæres på fingertuppen om natten, ledsaget av en mobilapp, for $200 i april.

Brukere vil kunne konsultere rapporter om søvnfasene deres og kommunisere med en chatbot basert på generativ AI, spesialtrent på et korpus av vitenskapelige tekster.

Det Taiwan-baserte selskapet håper snart å få medisinsk godkjenning for enheten for å håndtere søvnapné, ofte ansvarlig for snorking, en lidelse som to av medgründerne lider av.

Jonathan Berent, grunnlegger av NextSense, har også medisinske ambisjoner for hodetelefonene sine, opprinnelig designet for å oppdage og overvåke epilepsi.

Når de kommer i salg om et år for $130, vil de først bli brukt til å analysere og forbedre søvnkvaliteten.

«Vi har funnet en ny måte å forsterke bølgene av dyp søvn, den mest gjenopprettende,» sier denne tidligere Google-ingeniøren.

«Når du spiller rosa støy (lavfrekvente krusningslignende bølger, red.anm.) under denne fasen, trekker hjernen seg tilbake til et dypere søvnstadium.»

«Alle disse dataene gir oss inntrykk av at vi kan kontrollere søvnen vår. Og for noen mennesker er dette nyttig og motiverende,» sa Wendy Troxel, en atferdsforsker ved Rand Corporation, til AFP.

– AI madrass –

«Men realiteten med søvn er at jo hardere du jobber for det, jo mer slipper den unna. Og alle disse tiltakene kan forårsake angst, en tilstand som er i motsetning til søvn,» fortsetter han.

For å slappe av kan søvnløse adoptere en Moonbird på 200 dollar. Denne tilkoblede stressballen blåser fengslende opp og tømmes i hånden for å veilede søvnfremmende pusteøvelser.

«Først var jeg skeptisk,» innrømmer Michael Broes, medgründer av det belgiske oppstartsselskapet, før han forklarer at disse øvelsene lar hjertefrekvensen synkroniseres med pustefrekvensen, et nøkkelelement for avslapning.

En annen faktor som forstyrrer søvnen: temperaturen på sengen.

«I følge våre studier rundt om i verden, er dette hovedårsaken til at folk føler at de sover dårlig», sier Daniela Kooijman fra Variowell, et tysk selskap som har utviklet varme- og kjølestrips for madrasser.

Faktisk har mange produsenter investert i temperaturkontrollsystemer i forskjellige områder av kroppen, på hver side av sengen.

Som det kinesiske selskapet DeRucci, hvis AI-oppblåste madrasser endrer form avhengig av den sovendes posisjon og analyserer søvnen.

«I ti år har vi forsket på hvordan vi automatisk tilpasser mykhet og hardhet til hver enkelt kundes individuelle behov,» sa Zhu Huan, underdirektør for den tilkoblede søvndivisjonen. «AI gjorde dette mulig.»