Technip samarbeider med Aglix for å fremskynde gjenvinning av polystyren

PARIS, Frankrike og OSLO, Norge – Technip Energies kunngjorde i dag lanseringen av en avtale med Ajilix Corporation (“Agilix”), et heleid datterselskap av Agilix AS (EuroNext Growth (Oslo)): Avtalen tar sikte på å påskynde implementeringen av Azilix-teknologi for avansert resirkulering av polystyren, under hvilke Technip Energies, de integrerte teknologiene for Agilex depolymerisering og Technip Energy-raffineringsteknologi vil bli markedsført og lisensiert, med kompetanse, ressurser og global tilstedeværelse fra de respektive selskapene.

Begge selskapene gir sterk, spesialisert erfaring til dette tilbudet: Agilex bidrar med sin inngående erfaring innen kjemisk resirkulering av plast etter bruk, mens Technip Energy har lang erfaring innen skaleringsteknologi, som forbedrer plastgjenvinning.

Sa Stan Ness, teknologidirektør i Technip Energies “Vi er glade for å markedsføre denne standardprosessen med Ajilix, som gir pålitelig sirkulær økonomisk teknologi for en stor plast som er mye brukt over hele verden.”

Agilex-sjef Tim Stedman sa: “Vi liker å jobbe med Technip Energies. Dette partnerskapet akselererer ytterligere bruken av polystyrensirkulærer i markedet og utvider resirkuleringskapasiteten til polystyren. ”

Agilex egenutviklede avanserte gjenvinningsteknologi konverterer plast etter bruk tilbake til sine opprinnelige kjemiske komponenter, som kan brukes til å produsere produkter av høy kvalitet som kan resirkuleres på ubestemt tid, uten nedbrytning.