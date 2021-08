TechnipFMC kunngjør strategiske investeringer i Loke marine mineraler for å muliggjøre energiovergang

Newcastle og Houston – (arbeidstråd) – Regulerende nyheter:

TechnipFMC (NYSE: FTI) (PARIS: FTI) samarbeider med Loke Marine Minerals (Loke) for å utvikle muliggjørende teknologier for utvinning av havbunn, drive energiovergangen og en bærekraftig fremtid.

Marine mineraler er identifisert av Verdensbanken, World Economic Forum og International Energy Agency som en av de potensielle løsningene for å dekke den økende etterspørselen etter mineraler som brukes i elektriske kjøretøybatterier, ren energiteknologi og forbrukerelektronikk.

Loke og TechnipFMC jobber sammen for å utvikle et patentsøkt, uavhengig undersjøisk produksjonssystem som tar sikte på minimal innvirkning på miljøet og posisjonerer selskapet for potensiell lisensiering til havs på norsk sokkel (NCS) og internasjonalt.

Jonathan Lands, president for Subsea i TechnipFMC, kommenterte: Vi er glade for å samarbeide med Loke for å utvikle denne viktige ressursen. Vår kultur for samarbeid, integrasjon og innovasjon, kombinert med vår ekspertise innen undervannsrobotikk og vår omfattende historie i nettkontrollstasjonen, kan bidra til å dekke den økende etterspørselen etter ny teknologi og ressurser som driver energitransformasjonen. ”

TechnipFMC har en minoritetsandel i Loke. ve. Wilhemsen Holding ASA, et globalt marinindustrikonsern og NorSea Group kjøpte også en eierandel i Loke.

Walter Sognes, administrerende direktør i Loke, kommenterte: Vi er veldig glade og glade for å få disse førsteklasses og beste selskapene til å slutte seg til eiersiden av Loke. Vi ser betydelige fordeler med den spennende fasen selskapet nå går inn i fra det det bringer til bordet, når det gjelder kunnskap, erfaring og kultur. Våre utfyllende forretningsområder med kryssoverlapping passer perfekt til vår ambisjon om å bli et ledende internasjonalt marine mineralselskap. ”

NCS er kjent for å inneholde kobber, sink, kobolt og andre sjeldne jordartselementer. Norge er et av de eneste landene med formell lovgivning om marine mineraler. Den norske regjeringen forventes å ta en endelig beslutning om godkjenning av lete- og utvinningstillatelsen i 2023.

Viktig informasjon for investorer og aksjonærer

uttalelse framover

Denne utgivelsen inneholder “fremtidsrettede uttalelser” som definert i § 27A i United States Securities Act fra 1933, med endringer, og seksjon 21E i USAs verdipapirlov fra 1934, med endringer. Ordene “forvent”, “tro”, “estimat” og andre lignende uttrykk er ment å identifisere fremtidsrettede utsagn, som ikke er generelle og historiske. Disse fremtidsrettede uttalelsene innebærer betydelige risikoer, usikkerheter og forutsetninger som kan føre til at faktiske resultater avviker vesentlig fra vår historiske erfaring og våre nåværende forventninger eller forventninger. For informasjon om kjente vesentlige faktorer som kan føre til at faktiske resultater avviker fra forventede resultater, kan du se våre risikofaktorer som er angitt i våre arkiver til US Securities and Exchange Commission, som inkluderer våre årsrapporter på skjema 10-K, våre kvartalsrapporter om Skjema 10-Q og aktuelle rapporter på skjema 8-K. Vi advarer deg mot å unødig stole på noen fremtidsrettede uttalelser, som bare taler fra datoen for dette. Vi påtar oss ingen forpliktelse til offentlig å oppdatere eller revidere noen av våre fremtidsrettede uttalelser etter datoen de kommer, enten som følge av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet, unntatt i den grad loven krever.

Om TechnipFMC

TechnipFMC er en ledende teknologileverandør til den tradisjonelle og nye energibransjen, og tilbyr integrerte prosjekter, produkter og tjenester.

Med våre proprietære teknologier og omfattende løsninger, transformerer vi økonomien i våre kunders prosjekter, hjelper dem med å låse opp nye muligheter for utvikling av energiressurser samtidig som de reduserer karbonintensiteten og støtter ambisjonene om energiomforming.

Organisert i to forretningsdivisjoner – Subsea og Surface Technologies – vil vi fortsette å fremme industrien gjennom banebrytende integrerte økosystemer (for eksempel iEPCI ™, iFEED ™ og iComplete ™), teknologiledelse og digital innovasjon.

Hver av våre nesten 20 000 ansatte er drevet av en forpliktelse til våre kunders suksess, en kultur med sterk gjennomføring, målrettet innovasjon og utfordrende bransjekonvensjoner.

TechnipFMC bruker nettstedet sitt som en kanal for distribusjon av vesentlig selskapsinformasjon. For å lære mer om hvordan vi driver endringer i bransjen, gå til www.TechnipFMC.com Og følg oss på Twitter @TechnipFMC.

Klassifisering: Regulatory in the United Kingdom