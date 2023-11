Techno-Commercial Back Office – EYESOFT

Din oppgave

Teknisk-kommersiell Back Office

3 års salgserfaring

Permanent kontrakt

Fra januar 2024 og utover

Basert i Bègles, Gironde

Fjernarbeid 2x/uke

Eyesoft er et innovativt selskap som spesialiserer seg på e-helse og syn.

Enhetene er basert på virtuell virkelighet og automatisk sporing [eye tracker] Øyebevegelser. Denne kombinasjonen av teknologi gir mulighet for visuell atferds- og ortopedisk rehabiliteringsanalyse.

Denne SaaS-løsningen tilbys som et månedlig abonnement på ortopediske praksiser, optikkbutikker og telepleie.

Løsningen inkluderer et virtual reality (VR) headset og 3D-programvare.

I dag er 550 trenere installert i Frankrike og mer enn 45 000 mennesker har allerede dratt nytte av Eyesofts løsninger.

Under tilsyn av Mary, en iSoft-salgsrepresentant, vil du gi bedriftsbackoffice-støtte for forhåndssalget og prospektkvalifiseringsfasen. Du vil være ansvarlig som kundesuksesssjef etter salg.

Du blir med i et prestasjonsorientert team for å nå månedlige mål. Dine daglige aktiviteter:

Sikre kommersiell oppfølging med kunder

Bygg lojalitet i kundeporteføljen

Gi ettersalgsservice, overvåking og teknisk assistanse

Utvikle strategier og rettidige tilbud

Målrett og prospekter potensielle kunder

Leder på messer

Demonstrasjon av muligheter

Nødvendig profil:

Enkel telefon og kommunikasjon

Ferdighet innen teknologi / teknisk support

Ferdighet i kontorprogramvare (Office Pack og Google Drive)

En følelse av teamarbeid

System, Metode, Rigor, Autonomi

Lytteferdigheter, pedagogisk kommunikasjon for å støtte kunder på hotline

Åpenhet, evne til å lytte og tilpasse seg

Elsker utfordringer!

Du blir med i et team på 9 dynamiske, kjempende og talentfulle individer; Folk som ønsker å jobbe i en avslappet og autentisk atmosfære.

2024 er alle muligheters øyeblikk! Erobre det franske markedet og vekst i Europa. Belgia og Sveits har allerede begynt å ta tak i det.

Et vanvittig akselerasjonsperspektiv! du kommer?!