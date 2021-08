Ted Dexter: Tidligere England- og Sussex -kaptein dør 86 år gammel – sorg

En nyskapende cricketspiller, Ted Dexter utmerket seg også som golfspiller og ble til slutt verdens nummer én i cricket.

Ted Dexter, Som døde i en alder av 86 år En sjef som var kaptein for Sussex og England, han var en angripende slagmann og en middels pacer – men seieren fulgte ham som velger.

Dexter, kalt “Lord Dead” siden skoletiden i Radley, Oxfordshire, var også en produktiv golfspiller som kan ha spilt spillet profesjonelt og hatt et bredt spekter av interesser utenfor cricket.

Han var den eneste engelske testkapteinen som ble født i Milano, den eneste spilleren som kunngjorde at han ikke var tilgjengelig for vinterturnéen for å stille for parlamentet, og den første velgeren som nevnte astrologi på en pressekonferanse.

Men han spilte bedre som spiller, mer enn 140 av sine ni test -århundrer, og i en uttalelse som kunngjorde hans død, kalte Marylebone Cricket Club (MCC) ham “en av de største cricketspillerne i England”.

Fra Milano til Sussex, via Malaya og Cambridge

Edward Ralph Dexter, sønn av en hærmajor som vant et militærkors i Som under første verdenskrig, ble født 15. mai 1935 og familien emigrerte til Italia for å gjøre forretninger.

Etter en nasjonal tjeneste i Radley og Malaya debuterte han ved Cambridge University i april 1956, den første på tre somre på rad med førsteklasses cricket for laget.

Han debuterte for Sussex etter sommeren 1957 – og ble valgt ut til testtroppen som møtte New Zealand på Old Trafford etter finalen for Cambridge før han ble uteksaminert i 1958.

Dexter ble valgt til allsidig dyktighet, slo på seks og det første bowlingskiftet bak Fred Truman og Brian Statham, og scoret 52 i sin eneste omgang, men ble droppet for neste test og erstattet vinterturneen i Australia med skade.

Kaptein i England, politisk kandidat

Etter å ha kjempet mot den rivaliserende kapteinen Richie Bennett i asken 1962–63, fløy Dexter deretter et lett fly til Australia for å kringkaste 1970–71-serien som journalist.

Han giftet seg med modellen Susan Longfield i mai 1959 og etablerte seg på testsiden neste vinter med noen flotte scoringer mot Vestindia -tempoangrepet ledet av Wes Hall og Charlie Griffith.

Da han kom tilbake fra Karibia, var han kaptein for Sussex i 1960 og ledet England i Pakistan og India i 1961-62, da mange seniorspillere nektet å turnere på subkontinentet.

Et år senere scoret Dexter 481, og foretrakk Colin Cowdery som turnékaptein.

Til tross for en 3-0-seier over New Zealand, ble Vestindia og Australias egen serie med nederlag overlevert til kaptein MGK Smith.

Det var en uvanlig grunn til Dexters utilgjengelighet for Sør -Afrika -turen 1964–65 – fordi han var det konservative partiets kandidat for Cardiff Sørøst i stortingsvalget i oktober 1964.

Men til tross for at han mottok 22 288 stemmer, klarte Dexter ikke å beseire Shadow Chancellor og fremtidige Labour-statsminister James Callaghan, og frigjorde ham til å bli med på turen som Smiths visekaptein.

Lord Ted sitter sammen med dronningen på Lord’s Pavilion under asketesten i 2001.

En dag innovasjon

Limited-overs cricket kom først til England med Gillette Cup i 1963-det første året ble redusert til 65 overs, 60.

Dexter vant de to første sesongene med litt innovativ kapteinskap. Innings.

Livet hans endte i 1965 da han gikk tom for bensin i bilen, brakk det ene beinet og dyttet det inn i en garasje. Men han kom aldri tilbake for å spille for Sussex, noen ganger i 1966 og 1967, da han kom tilbake til England i 1968 for to tester.

Han fortsatte å spille for International Cavaliers siden midten av 60-tallet, og spilte for Sussex i New Sunday League i 1971 og 1972, to år etter fylkeskricket.

Verdensrangerende leder

Dexters utvalgte interesser innen næringsliv og journalistikk inkluderer å skrive en krim og introdusere et program for å finne nye kjeks.

Forsøket på å lage et rangeringssystem for testspillere var veldig vellykket, ble lansert i 1987 i samarbeid med regnskapsfirmaet Deloitte – og har siden blitt vedtatt av International Cricket Council. Offisielle ICC -rangeringer Ekstern lenke

To år senere ble Dexter visekaptein for sitt tidligere England-lag, Peter May, og ble den første mannen som ble betalt for rollen, men han slo England 4-0, som ble slått ut av Australia, mens valgmuligheter i en rasistiske Sør -Afrika gikk ned.

I gimmicks skrev Dexter den inspirerende sangen “Onward Gower’s Cricketers”, men utelatelsene til David Gower og Jack Russell på turnéen i India 1992–93 var enormt kontroversielle valg.

I 1993, med et tungt nederlag i asken, kommenterte Dexter etter Lord’s Test at “Venus kan være på feil sted andre steder” og hans fratredelse ble ønsket velkommen med applaus under den femte testen i Edgbaston. Fra mengden.

Han fungerte senere som styreleder i MCC og styreleder for cricketlaget, og ble i 2001 CBI. Etter en periode i Frankrike flyttet han til Wolverhampton med familien – og forfulgte nye interesser, Bli med i et mentorprogram i en alder av 83 for å hjelpe lokale skoleelever med å forbedre lesingen. Ekstern lenke