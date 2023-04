Ted DiBiase Jr har erkjent seg ikke skyldig på kriminelle anklager

Ted DiBiase Jr. dukket opp i en amerikansk domstol for å motta en liste over siktelser han står overfor. Som vi fikk vite i går, står Ted DiBiase Jr overfor fengsel for å ha underslått penger fra sin ideelle stiftelse.

Etter å ha møtt opp i retten i går, bestemte DiBiase seg for å erkjenne skyldig på hver siktelse og la ut kausjon på 10 000 dollar slik at han kan reise hjem. Dommeren oppfordret ham til å varsle retten hvis han endrer adresse eller telefonnummer og sa at han må følge alle lover hvis han ikke vil fengsle ham.

Rettsdokumenter hevder at DiBiase Jrs byråer fakturert for tjenester som aldri har skjedd eller opprettet falske kontrakter, for eksempel (mellom 2018 og 2019):

De to kontraktene for ledertjenester utgjør en million dollar.

Et innskudd fra DiBiase til en bankkonto i trustens navn på over en million.

Falsk kontrakt for 500 000 dollar i nødhjelp.

Laget Fake Millions-programmet for å hjelpe byens ungdom.

Neste rettsoppmøte for Ted DiBiase Jr. for en saksanalyse er 19. juni 2023.

