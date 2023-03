Tedesco har bestemt seg: Kevin De Bruyne er de røde djevlenes nye kaptein

Kall ham CBD: Kaptein De Bruyne! Med Romelu Lukaku forventet, er Manchester City-spilleren endelig den nye kapteinen for de røde djevlene! Så han ble The Citizen etter at Eden Hazard trakk seg fra internasjonal fotball. Dette er en (liten) overraskelse. Faktisk har ikke playmakeren vist sitt beste image i Qatar denne vinteren. Irritert viste han ingen positiv energi og kritiserte til og med lagets alder før kampen begynte. Dette hindret ham ikke i å bære armbindet under kampen mot for eksempel Kroatia. Totalt hadde han den allerede seks ganger i løpet av 97 valg med Devils. jeg er

Men sammen med Thibaut Courtois er han fortsatt en del av verdensklassen. Vertonghen spiller for Anderlecht, selv om han har vist utmerket form de siste ukene. Romelu Lukaku har ikke kommet tilbake til sitt beste i Inter Milan denne sesongen etter å ha mislyktes i Chelsea. Ligaer om å velge KTP som kaptein: «Kevin er en ekte vinner, han er den rette kandidaten» Derimot valgte Tedesco «Octopus» og «Big Rome» som lagets visekapteiner. Som en påminnelse hadde treneren arrangert to møter for å gjennomføre ønsket sitt. Først denne mandagen og en annen tirsdag. For Vertonghen var det litt av et nedrykk i kapteinshierarkiet. Som 35-åring hadde testrekordholderen (145) allerede tatt kappen 25 ganger! Dette bør ikke stoppe ham fra å si sin mening som alltid. Så KDB-æraen ville begynne samtidig med Tedesco. Pep Guardiolas protégé endte på tredjeplass i den siste Ballon d’Or og scoret 25 mål på 97 landskamper. En eksepsjonell spiller må sette sitt lederskap på samme nivå som sitt eksepsjonelle talent. READ England bowler Mark Wood er "komfortabel" på slutten av IPL