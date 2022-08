Teela: «Jeg vil at Amalla og Ruskins situasjon skal være klar»

Ikke overraskende var ikke Ronny Deila helt fornøyd med lagets prestasjon. «Å spille som dette kan vi ikke be om noe. Vi ga dem for mye plass, som i Genk, og umiddelbart ble vi straffet. I andre omgang var kampen mer åpen, men vi klarte ikke å vise det til vår fordel .»

Treneren ønsket også å unngå å stikke av fra sitt ansvar og bygge opp mediene sine. «Jeg gjorde en feil og jeg må se meg i speilet, det er ikke bare ytelsen til guttene, jeg er like ansvarlig som dem.»

Etter møtet kom den norske treneren tilbake til situasjonen til Nicholas Ruskin og Selim Amalla. Liège-manageren skulle gjerne sett at de ble, men samtalene om utvidelser for de to midtbanespillerne har vært trege med å finne en vei gjennom. «Jeg vil at en avgjørelse skal tas slik at vi alle kan gå videre, og jeg inkluderer dem i denne refleksjonen. Jeg forstår at det er en vanskelig situasjon for disse to unge spillerne. Jeg har vært gjennom det før. De er respektable, så jeg lurer på hvis du er der om noen dager.» Det er komplisert å fokusere 100 % på klubben du spiller i uten å vite det, men igjen «alle trenger klarhet. Kanskje om et år eller to, når vi blir bedre og får mer positive resultater, kan vi beholde de spillerne.»