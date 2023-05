Teela snakker om fremtiden og neste sesong: «Vi har mye arbeid foran oss med Pierre og Fergal»

Bli eller ikke? Dette er spørsmålet alle fans stiller om Ronnie Deila. Etter å ha signert en treårskontrakt på bredden av Meuse, vekker nordmannen stor interesse, ikke bare i Belgia. Men når vi lytter til T1, ser vi alt annet enn utseendet til en trener som ønsker å hoppe av skipet. Men i fotball er ikke alltid den ene dags sannhet neste dags sannhet. «Jeg vet, men ingen avgjørelse er tatt for øyeblikket. Jeg vil være fornøyd med hva som enn skjer i karrieren min. Hvis jeg blir her, er det fantastisk. Jeg ser bare det som ligger foran meg, og det er planen min på The Standard . Snakker vi om fremtiden min? Jeg bryr meg ikke om hva som blir sagt i pressen eller på nettverkene. , Jeg er fokusert på arbeidet mitt her, og selv om vi er litt triste over de siste resultatene, er jeg virkelig fornøyd med det vi gjør.

I tillegg til turen til Westerlo og sesongens to siste kamper, har Deila allerede rettet blikket mot regnskapsåret 2023-2024. «Vi har mye arbeid foran oss med Pierre (Locht) Og Fergal (Harkin). Dette blir et vendepunkt for oss. Vi må bringe konsistens og fremfor alt kvalitet til dette laget. Det er ikke nødvendig å ha flere spillere. Tross alt trenger du gutter som kan heve nivået til hele gruppen, slik Philip og Steven gjorde denne sesongen. For å sikre at minimumsnivået er så høyt som mulig. Vi endte på 6. plass denne sesongen og har som mål å gjøre det bedre neste år. For meg ser jeg et stort potensial i dette laget og denne klubben, og jeg er veldig glad for å være her. Westerlo er mye i tvil Når det gjelder oppbyggingen til lørdagens tur til Westerlo (18:15), har den blitt noe forstyrret av en haug med skadde spillere. "Bope Bokadi (hamstring) er fortsatt ikke 100 %, Kostas Laifis måtte returnere til Kypros for personlige saker og han vil ikke være der, Marlon sliter med leggen og hamstringen, mens Philip Zinckernaegel er veldig usikker etter leggproblemene. Det gjør mye. Hadde vi hatt cupfinalen til helgen hadde vi kanskje tvunget fram ting, men vi må tenke på neste sesong også. Det vil være en mulighet for andre spillere til å uttrykke seg.» Spesielt Lucas Noubi eller Nathan Ngoy vil være med i gruppen. «Nathan er kanskje ikke i stand til å starte, men vi kan stole på ham. Gutter som Osher Davida vil også være opptatt av å vise frem. Det er fortsatt positive ting å komme ut av denne vanskeligheten.