Teenage Mutant Ninja Turtles: Tilgjengelig som en fysisk utgave av Schrader’s Revenge

Med en unik kamble forankret i klassisk og tidløs krigsdynamikk fra beat em up-ekspertene Dodemu (Streets of Rage 4) og Tribute Games, viser den nye utvidede Kamble-videoen skilpadder-klanskjellkamper på de to første stadiene av tenåringsmutante ninjaskilpadder. : Shredder’s Revenge. Vandrende i gatene på Manhattan finner heltene i skallet seg på de ikoniske stedene i New York for å konfrontere fiendene sine.