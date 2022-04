Tegneseriestemmeskuespillere gjentar rollene sine i Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Vi har krav på en god del av det varme spillet for Teenage Mutant Ninja Turtles: The Shredder’s Revenge som kunngjør som en bonus retur av fire originale stemmeskuespillere fra tegneserien fra 1987! Fysiske versjoner av spillet og den digitale utgivelsen av Kid Katana Records» Tee Lopes-lydspor vil også se dagens lys etter at spillet lanseres i sommer på PC, Switch, PS4 og Xbox One.

Disse nye bildene fra spillet illustrerer de to første nivåene av Teenage Mutant Ninja Turtles: The Shredder’s Revenge : Flere spinnende skilpadder enn noen gang tar på seg Foot Clan på New Yorks mest ikoniske steder fra TMNTfra de klebrige smugene på Manhattan til de stille studioene på Channel 6.

dubbene til Teenage Mutant Ninja Turtles: The Shredder’s Revenge leveres av den originale rollebesetningen fra tegneserien fra 1987: Cam Clarke gjentar rollen som Leonardo, Townsend Coleman som Michelangelo, Barry Gordon som Donatello og Rob Paulsen kommer tilbake som den heftige Raphael. Energien som kommer fra En linje Den ikoniske skalaen til herrene er smittende, og fans av den originale tegneserien vil gjenoppdage, intakt, lørdagsmorgenens barndoms magi.