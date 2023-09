Teknologi for å stille folk i det virkelige liv

I Discord er det mulig å justere lydnivået til de forskjellige deltakerne i et stemmerom, til det punktet at de dempes. Har du alltid drømt om å gjøre det samme i det virkelige liv? Så gled deg!

Se for deg scenen: du er i et støyende rom og chatter stille med en venn. Dessverre, i nesten hver setning må du be samtalepartneren din om å gjenta det fordi støyen hindrer deg i å skjønne hva de sier. Hvis du bare kunne få alle tilstedeværende…

Vel, det kan snart være mulig! Faktisk jobber forskere ved Paul G. Allen School of Computer Science and Engineering ved University of Washington med en teknologi som allerede finnes i systemer som Zoom eller Discord: reduksjon av parasittisk støy. Men det er ikke hvilken som helst metode: Det handler hovedsakelig om å kunne isolere fragmenter av samtale slik at du kun kan velge å lytte til samtalepartnerne dine.

Dette vil fortsatt kreve ganske kompleks utvikling, fordi denne teknologien vil dra nytte av plassen rundt deg. Så det vil nok ta en stund før du kan bruke den på favorittrestaurantene og kafeene dine.

Måten denne «virkelige støyisolatoren» fungerer på er litt uvanlig: syv (eller flere) miniroboter beveger seg i rommet for å isolere hver samtale. Hver av dem er utstyrt med mikrofoner, og gjennom en metode som vi kan beskrive som ekkolokalisering, er de i stand til å lokalisere seg i rommet for å identifisere stemmer på stedet der de er, selv om de for øyeblikket er begrenset til lokalisering. plass i to dimensjoner, uten å ta hensyn til høyden personen som snakker er, noe som betyr at de på dette stadiet bare kan operere på et bord.

Lyden blir deretter behandlet for å isolere elementene vi ønsker å høre, og alt overføres til en smart høyttaler plassert (hvis vi forstår det riktig, fordi dette aspektet av demoen er mindre tydelig) i en av de små kubiske robotene. Teknologien er fortsatt under utvikling, men vi kan allerede se den i aksjon i en demonstrasjonsvideo fra forskere ved University of Washington. Og det ser allerede ut til å fungere ganske bra.

Bots oppdager allerede den riktige samtalen 90 % av tiden, noe som er ganske imponerende. Foreløpig er imidlertid antallet personer som kan isolere seg ganske lite: det vil fungere med omtrent fire personer som snakker samtidig på det meste.

Det er fortsatt flere hindringer forskerne må overvinne for å utvikle en levedyktig og salgbar versjon av denne nye teknologien. Men gitt de foreløpige resultatene, er det store forhåpninger om at vi vil se disse små kubiske robotene vandre rundt i møterommene våre i en ikke så fjern fremtid.

