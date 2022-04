Teknologi: Honning neste … fungerer som et råmateriale for prosessorer

En stabil, biologisk nedbrytbar og rask datamaskin, mener forskere ved Washington State University (WSU) … har oppdaget nøkkelen til grønnere databehandling med honning.

Nevromorf databehandling

Denne søte pastaen vil bli løsningen for å lage miljøvennlige komponenter for nevromorfe datamaskiner.

Nevromorfe datamaskiner er systemer designet for å etterligne funksjonen til nevroner og synapser i den menneskelige hjernen, og nevromorfisk databehandling blir noen ganger betraktet som fremtidens teknologi fordi den menneskelige hjernen fortsatt kan behandle, analysere og modifisere den på en måte som ser mer ut som en datamaskin . (Ennå) kan ikke gjøre. Dette er hvordan nevromorf databehandling skal være en bro mellom den menneskelige hjernen og teknologien. Den gjør dette ved å la autonome systemer simulere atferd som menneskelig kognisjon.

Dessuten må disse systemene være mye raskere og mindre energisultne enn de beste datamaskinene som er tilgjengelige for øyeblikket. Honning ser ut til å bidra til å gjøre disse fremtidige enhetene mer miljøvennlige, derfor planeten vår.

Ny oppfinnelse basert på honning

Fra honningen har WSU-ingeniører utviklet et funksjonelt minne, som er en transistorlignende komponent som kan behandle data og lagre dem i minnet. Feng Zhao, en førsteamanuensis ved School of Engineering and Computer Science ved Washington State University, var medforfatter av studien sammen med Brandon Suoka, en doktorgradsstudent. I en studie publisert i Journal of Physics D: Applied Physics beskriver Feng Zhao å sammenligne et minne laget av honning med et menneskelig nevron. Dette tillot ham å si at den har en veldig liten, veldig praktisk skala samtidig som den har veldig like funksjoner.

Fordeler: Mikroenheter i hårstørrelse, biologisk nedbrytbare …

Som den menneskelige hjernen kan enheten behandle og lagre data i minnet. Memorister genereres på en nanometrisk skala. De måler omtrent bredden på menneskehår.

I fremtiden planlegger de å redusere størrelsen slik at et komplett, funksjonelt og effektivt nevromorfisk datasystem kan lages ved å bruke millioner, om ikke milliarder, med minne. Også disse memorizers er fullstendig biologisk nedbrytbare siden de er vannløselige.

På dette tidspunktet hadde mange selskaper som Intel og IBM allerede brakt nevromorfe brikker til markedet. Men disse tilsvarer mer enn 100 millioner «nevroner» per brikke, som fortsatt er et stykke unna hjernen. Til sammenligning har den menneskelige hjernen mer enn 100 milliarder nevroner, eller mer enn 1000 billioner synkronisatorer. I tillegg bruker mange utviklere ikke-fornybare og giftige materialer. Som for tiden brukes på vanlige databrikker.

En annen fordel: honningmemesterchips må tåle lave nivåer av varme generert av nevromorfe systemer; De varmes ikke opp som tradisjonelle datamaskiner og reduserer elektronisk avfall.

Med Kigo