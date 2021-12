Teknologier: Telegram, Messenger, WhatsApp, Social Networking med lav sikkerhet

Direktemeldingsapplikasjon Telegraf Har vært det i flere måneder Vurdert Som et alternativ til WhatsApp, spesielt når det gjelder personvern.



Dette er imidlertid en feil Moxie Marlinsbike, grunnlegger av Signal, mener det Telegraf Ikke tryggere enn å søke Meta (Facebook). Det sa han i et innlegg på Twitter Telegraf Ikke “kryptert melding”.

Informasjonen lagres på servere Telegraf

«Etter all denne tiden er jeg overrasket over at nesten alle media dekker det Telegraf Kaller det alltid “kryptert melding”. Telegraf Har mange flotte funksjoner, men når det gjelder personvern og datainnsamling, nei Verre Valg ”, lov til å se på den sosiale nettsiden.



Faktisk ifølge Moxie Marlinsbike, Alle meldinger, kontakter og grupper lagres på servere Telegraf, Lar appen leses når som helst. For å rettferdiggjøre påstandene sine foreslo grunnleggeren av Signal en test.



“Klar Telegraf, Installer dette på splitter ny mobil og registrer deg med nummeret ditt. Se umiddelbart samtaleloggen din, kontaktene dine, alle mediene du deler, alle gruppene dine. Kommentar? Alt var på serverne deres, det er klart, ”avklarte han.

Til Moxie Marlinsbike, Sannheten vi lærer Telegraf Navnet “kryptert meldinger” brukes til å beskrive applikasjonen som gir en “høyt definert” stealth-modus, som ikke er aktivert som standard.



I denne forstand avslørte han at Facebook Messenger bruker samme metode for å gjøre ting, men det er mindre enn dens hemmelige modus. Telegraf.



I den forbindelse Dele, Merk at transaksjoner er kryptert som standard. Dette gjør informasjonen uleselig ved tilgang til Facebooks servere.