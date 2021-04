Teknologisk fremgang for å akselerere endringer i Australias himmelovervåking

Ricoh Mercert, en luftfartsekspert ved University of Sydney, bemerket at teknologiske fremskritt fører til integrering av lufttrafikkontrolltjenester i andre land, med fly som flyr inn og ut av seks flyplasser i Norge som blir fullstendig kontrollert fra ett senter. “De har sensorer og kameraer i tårnene. Det er nesten sånn [the controllers in the centre] Han ser ut av vinduet og finner en vanlig mann som var der [in the tower] Får se, ”sa han.

Dr. Dell sa at hvis Sydney-enheten ble innlemmet i Melbourne-operasjonene, ville det legge til rette for lufttjenestelisting, tilsyn og togkontrollere.

Kontrollere som arbeider i terminalstyringsenheten på Sydney lufthavn, bruker radarstyringsskjermer for sekvensfly og enkeltfly over området som strekker seg over Shell Harbor i sør, Central Coast i nord, Katumba i vest og over Tasmanhavet.

Association of Air Owners and Pilots, som representerer den offentlige luftfartssektoren, sa at den trengte lufttjenester for å fullstendig konsultere industrien om de foreslåtte endringene for å sikre at utilsiktede konsekvenser oppstår.

Til støtte for de kostnadsbesparende endringene sa foreningens administrerende direktør Ben Morgan at bransjen ønsker at flyselskapet skal sende besparelser til bransjen i stedet for å øke lønnen til toppledelsen, som tar betalt for flyselskapet for å bruke tjenestene. .

Virgin Australia sa at de ville engasjere seg med flyselskapet i tilfelle operasjonelle risikoer forbundet med prosjektet og eventuelle påvirkninger på servicenivået til flykontrollen i og rundt Sydney.

Condas sa at han ble informert om at den foreslåtte endringen ikke ville påvirke flytrafikkontroll for flyene, eller vil påvirke budsjettet utenfor Jetstar-flyet.