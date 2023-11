Telefonoversettelse kommer takket være AI

Samsung har endelig bestemt seg for å demonstrere sin interesse for kunstig intelligens, og nå er det ingen stopp. Den sørkoreanske produsenten har økt sine kunngjøringer og løfter angående denne teknologien. Og vi kan si at han setter listen høyt.

nyheter : Samsung Galaxy tilbyr AI.

Det er «global intelligens som du aldri har sett før på smarttelefonen din.» Det sørkoreanske selskapet skryter av.

Samsungs mål er egentlig å gjøre fordelene med AI tilgjengelig i smarttelefoner og spesielt Galaxy-modellene.

«Der det betyr mest – fra sømløs kommunikasjon til forenklet produktivitet til uhemmet kreativitet – åpner vi for nye muligheter,» lover selskapet.

Zoom inn : Kunngjøringen kommer etter at Samsung avduket sin nye intelligente assistent, Bixby, en etterkommer av Cass. En AI delt i tre andre.

Detaljer: «Galaxy AI er en komplett mobil AI-opplevelse».

Det vil fungere med andre bransjeaktører på både Samsung-utviklede enheter og skybasert AI.

Dessverre, på dette tidspunktet, vet vi ikke mye, men løfter betyr noe. For å la oss vente og vekke interessen vår, har Samsung ennå ikke gitt ut en funksjon takket være Galaxy AI. Denne funksjonen er tilgjengelig AI Live Translation Call.

Øyeblikkelig oversettelse av telefonsamtaler

Denne funksjonaliteten vil bli integrert med Samsungs neste Galaxy AI og vil ta form av en personlig oversetter, med henvisning til merket.

«Lyd- og tekstoversettelser vises i sanntid mens du snakker, noe som gjør det like enkelt som å ringe noen som snakker et annet språk mens du slår på undertekster mens du streamer et program,» forklarer hun.

Med andre ord, en AI-oppringing for live-oversettelse vil gjøre det mulig å forstå høyttalere av et annet språk i sanntid takket være umiddelbare oversettelser.

Mantraet fungerer fra telefonen, med andre ord er konfidensialitet sikret.

Samsung bemerker i sin pressemelding at funksjonaliteten vil være tilgjengelig tidlig neste år når produsenten slipper Galaxy S24. Men fremfor alt bemerker han at denne funksjonaliteten, som lover å være revolusjonerende, bare vil være begynnelsen på en «ny æra av mobil AI».