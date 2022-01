Telekom-abonnement: hva vil endre seg i begynnelsen av 2022

Prisøkningene for tjenestene Orange, Proximus og Telenet har alle vært gjeldende siden 17. januar.

Ifølge Test Achats har de tre største telekomselskapene i Belgia hevet prisene nesten hvert år siden 2014. Og i januar 2022 fortsetter trenden.

Proximus sine gamle telefon- og nett-TV-pakker har blitt dyrere siden 1. januar 2022. I Orange har fastnett og TV økt prisene siden 17. januar.

Orange er alltid billigere enn konkurrentene

Prisene på Orange’s Love, Home og Boost-pakker har økt siden 17. januar. Det er tydelig at operatøren tar 3 euro per måned på alle “Internett + TV”-pakker.

Dermed øker LOVE-pakker med fast Internett med 2 euro per måned, og LOVE-pakker med fast Internett og digital-TV, med 3 euro per måned. Love Trio-pakken med Go Plus og fasttelefon tilbys for €78 per måned.

Operatørens tjenester blir dermed dyrere, men forblir rimeligere enn konkurrentene. i hjemmet Proximus og Telenet er den billigste all-inclusive-pakken henholdsvis 85,99 og 86 euro per måned. Dette er omtrent 8 euro mindre enn det Orange tilbyr.

øke “overraskelsen”

Dette er Oranges første prisøkning siden lanseringen av LOVE-pakken. Operatørprisøkning “En overraskelse” i følge Kjøpstest. Forbrukerforeningen husker på sin hjemmeside en uttalelse utstedt av Orange i møte med de stadig høyere prisene til konkurrentene: “Disse prisøkningene er ikke nødvendige for å opprettholde eller utvikle investeringer i innovasjon, nettverkskvalitet, produkter og tjenester.”.

For å rettferdiggjøre disse nye prisene nevner Orange en økning i lønn og energikostnader, høyere priser på modemer og set-top-bokser på grunn av global mangel på databrikker, og til slutt en økning i leiekostnader. Faktisk må Orange betale et visst beløp til Telenet og VOO for å bruke nettverkene deres.

I følge Test Achats er denne tredje forklaringen mindre legitim siden operatøren formaliserte overtakelsen av VOO på slutten av 2021. “Dette vil tillate Orange å øke sin tilstedeværelse betydelig i den belgiske telekomscenen,”Legger til prøvekjøp.

Proximus senker prisene

Prisøkningen gjelder ikke bare “alt inkludert”-pakker. For eksempel, siden 1. januar koster en Proximus-telefonlinje nå €24,63 per måned, sammenlignet med €24,13 i 2021 og €22,13 i 2017. Dette representerer en økning på 2 % mellom 2021 og 2002, og rundt 10 % på fem år.

Internett + TV, Minimus og Famillimus / Tuttimus-pakkene økte med 1,50 € per måned. Til slutt antar Start-, Internett + Tel og Tel + TV-pakkene en økning på 1 euro. I begynnelsen av året hever Proximus tradisjonelt prisene på «gamle» pakker. […] For å drive kunder mot nye Flex-planer”Og Demonstrerer testkjøp. Til slutt stiger også prisen på den andre dekoderen. Det går fra 6 til 8 euro per måned. TV Replay + produkt endres fra 5 til 6 euro per måned.

Merk at prisen på Proximus mobilabonnement ikke har økt. I tillegg betaler kunder med fasttelefonabonnement nå 50 cent mer per måned.

Orange følger trenden, Telenet er i ledelsen

Orange hjemmenettabonnement, som kun tilbyr internetttilbud, så en økning på 5 %. Konkret varierer det fra 40 til 42 euro per måned. På samme måte økes alle abonnementer inkludert minst operatørens faste internett med €2 per måned.

Telenet planla ikke å øke prisene. Gruppen økte den faktisk i fjor sommer.

Standard priser

Belgieren betaler fortsatt mer for sine telekomabonnementer enn sine europeiske naboer. Dette ble avslørt av den siste sammenlignende studien utført av det belgiske instituttet for posttjenester og telekommunikasjon (BIPT) og publisert i desember.

“Belgia er et land hvor prisene på telekomtjenester generelt er høye sammenlignet med nabolandene. Selv om dette notatet må kvalifisere for visse behov, for eksempel de som er knyttet til grunnleggende mobiltjenester, som Belgia er noe konkurransedyktig for, er landet vårt generelt dyrere og dyrere sammenlignet med naboene med økte tale- og databehov. mer “, heter det i rapporten.

Faktisk, for det samme tilbudet, er den belgiske abonnementsprisen nesten fire ganger dyrere enn i Frankrike. En av hovedårsakene til disse eksplosive prisene er mangelen på konkurranse i det belgiske markedet.

For å bevege seg mot lavere priser på kort sikt, “Vurderer engrostariffer for tilgang til kabelnett i 2023, og det ser ut til at en fjerde teleoperatør er det eneste alternativet”, avslutter Achats-testen.