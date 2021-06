Telenor, Ericsson Min samarbeidsavtale om å øke 5G i Norge

Telenor Norge og Ericsson har inngått et felles innovasjonssamarbeid for å skape 5G-drevne nye muligheter innen områder som underholdning, autonom transport, smarte fabrikker og fjernhelsetjenester.

“5G er mer enn bare et nytt nettverk, det vil være en bro mot fremtiden. Det vil ha en sterk positiv innvirkning på 5G-samfunnet. Gjennom vårt innovasjonssamarbeid vil vi legge til rette for både lokalsamfunnsbaserte tjenester og forretningstjenester som vil føre til digitalisering av Norge, “sa Telenor Norges CDO. Injeborg Aptus sa.

Til tross for det betydelige potensialet for bedrifter og bedrifter, har større tilfredshet med 5G-nettverksytelsen stimulert etterspørselen etter en ny æra av forbrukertjenester, sa Ericsson. “I følge vår siste forbrukerundersøkelse har 20% av 5G-mobilbrukere redusert WiFi-bruken på telefonene sine etter oppgraderingen. Syv av ti 5G-brukere forventer mer innovative tjenester og applikasjoner, og intern sikkerhet anslås å være dobbelt så viktig som hastighet eller batterilevetid. Sa Eriksen Norges CDO Stein Solberg.

“Laget for 5G-innovasjon, og ved å etablere et felles innovasjonssamarbeid, vil vi sikre at Norge er i forkant av mobilinnovasjon. Vi ser frem til å engasjere tidlige 5G-adoptere i Norge med oss ​​for å innovere,” sa Solberg.

Ericsson bemerket at den allerede driver dusinvis av 5G-testsenger på Ericsson T-15, Silicon Valley 5G-innovasjonsnavet fra Europas største 5G-forskningsnettverk i Aachen, Tyskland.

“Telenor har påskyndet etableringen av det fremtidige 5G-nettverket i Norge. Den fullstendige moderniseringen av mobilnettet i Norge er en ambisiøs innsats, og den nye teknologien vil gi tilgang til produkter og tjenester som tidligere ikke var tilgjengelige for nordmenn. Vi får fart på fiberoptisk fart på mobilnettet gjennom 5G, “sa han.

Telenor Norwaris 5G-nettverk ble kommersielt lansert 13. mars 2020. 5G-tjenesten ble opprinnelig lansert i Oslo, Bergen, Stavanger og Sandness.

Telenor er et norsk flertall statlig multinasjonalt telekommunikasjonsselskap som opererer i Skandinavia og Asia. Ved utgangen av 2019 hadde Telenor kontrollerende andel i mobiloperasjoner i Norge, Danmark, Finland, Sverige, Thailand, Malaysia, Bangladesh, Myanmar og Pakistan.

