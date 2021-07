Telenor selger telekomvirksomheten i Myanmar til M1 etter hvert som politisk uro fortsetter

Yangon, Myanmar Kreditt: Foto av Alexander Shemek på Unsplash.

Bare noen dager etter å ha rykket ut ryktene om planene om å selge mobiloperatøren i Myanmar, avslørte Norges Telenor at de hadde solgt Telenors Myanmar-datterselskap til M1 Group for USD 105 millioner.

8. juli sa det norske statseide multinasjonale i et innlegg på nettstedet at det hadde inngått en avtale om å selge 100 prosent av sin mobiltelefonvirksomhet i Myanmar til M1 Group, et libanesisk konglomerat som eier datterselskaper i en rekke sektorer som telekommunikasjon, eiendom og luftfart. og andre.

I følge publikasjonen er $ 55 millioner av det totale transaksjonsbeløpet en utsatt betaling over fem år.

Telenor sa at finansieringen av Myanmars virksomhet gjennom årene har vært på rundt 5,3 milliarder norske kroner (NOK), noe som tilsvarer mer enn $ 600 millioner dollar – verdien av virksomheten som selskapet antyder under den nåværende avtalen med M1, som knapt bryter 100 millioner dollar.

Tiltaket kommer etter måneders vanskeligheter for Telenor Myanmar, og faktisk alle andre teleoperatører i Myanmar, etter at landets militær erklærte unntakstilstand i februar, og stengte mobilt internett over hele landet.

Andre internettjenester har også blitt stadig mer begrenset, ifølge Telenor.

Som for eksempel rapportert av NyhetsbrevMyanmars militær erklærte unntakstilstand og lanserte det som faktisk var et statskupp i begynnelsen av februar, og stormet hjem til den valgte lederen Aung San Suu Kyi og andre personer i National League for Democracy.

Serien med arrestasjoner og etterfølgende forvaring av nøkkelpersoner kom på hælene i landets valg i november 2020, der et flertall av befolkningen angivelig stemte på NLD. Militæret hevdet senere at avstemningen var rigget.

I begynnelsen av mai kunngjorde Telenor Group, som en av landets største teleoperatører, sårbarheten til Telenor Myanmar på grunn av forverrede økonomiske utsikter og forretningsmiljø og en forverret sikkerhets- og menneskerettighetssituasjon, med begrensede muligheter for forbedring.

2. juli sa teleselskapet at det fremdeles vurderes om det skal fortsette å drive sin telekommunikasjonsvirksomhet i Myanmar ettersom forretningsforholdene i landet ble forverret under pågående politisk uro, og avviste rapporter den gangen om at de ønsket å selge forretningsenheten i Myanmar.

Klart et salg var i ferd.

Siden Telenor kunngjorde mangelen i mai, har den alltid understreket at dens fremtidige eksistens vil avhenge av utviklingen i landet og dens evne til å bidra positivt til befolkningen i Myanmar.

Nå dannet ytterligere forverring av situasjonen og den siste utviklingen i Myanmar grunnlaget for beslutningen om å avvikle selskapet.

Under den nåværende situasjonen, sa selskapet, ville det ikke ha vært mulig for Telenor å gjøre et normalt salg.

“Situasjonen i Myanmar de siste månedene har blitt stadig mer utfordrende for Telenor på grunn av folks sikkerhet, regulering og overholdelse,” sa Sigve Brekke, administrerende direktør i Telenor Group. Vi har evaluert alle alternativene og mener at salg av selskapet er den beste mulige løsningen i dette tilfellet.

Salgsavtalen for M1-gruppen vil sikre fortsatt drift. Telenor kom inn i Myanmar fordi vi tror at tilgang til rimelige mobiltjenester vil støtte utviklingen og veksten i landet.

Han la til: “Jeg vil takke alle ansatte og partnere som har gjort en stor innsats for å bygge et selskap som har påvirket befolkningen i Myanmar og levert toppmoderne telekomtjenester i løpet av Telenor-årene i landet.”

Telenor Myanmar startet sin virksomhet i 2014. Nå fra andre kvartal 2021 vil Telenor Myanmar bli behandlet som en eiendel holdt for salg, og selskapets virksomhet vil opphøre.

Avtalen er fortsatt underlagt myndighetsgodkjenninger i Myanmar.

i følge Nyhetsbyrå rapport ReuterssMyanmars militærråd, som siterte en person som var kjent med saken, utstedte en hemmelig ordre i forrige måned som fortalte sine toppkommunikasjonstjenestemenn at de trengte å få spesiell tillatelse til å forlate landet.

Reisebegrensningene, som sies å gjelde både Myanmar-borgere og utlendinger, antas å ha blitt beordret i et forsøk på å overtale landets store teletjenesteleverandører til å implementere en avlyttingsteknologi som ville tillate myndighetene å spionere på samtaler, i følge Reuters.

Administrerende direktør i Telenor Myanmar er Jon Omund Revhaug. Basert i Yangon tiltrådte han stillingen i 2020 etter å ha tjent som administrerende direktør i Telenor Procurement fra Singapore i tre år.







Merket TelcoTelenorMyanmarM1