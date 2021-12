teleskopet kunne leve mer enn 10 år

Mens NASA hadde drevet energi for å holde James Webb i gang i 10 år, lar den svært gode lanseringen oss være mer optimistiske.

James Webb-romteleskopet har vært et ekte blikkfang siden utgivelsen 25. desember. Mens sistnevnte gjorde det veldig bra ombord på en europeisk Ariane 5-rakett. NASA fortsetter å skanne dataene rundt teleskopet sitt og ga bare en hyggelig overraskelse ved å overvåke sistnevntes konstanter.

Faktisk er mengden drivstoff igjen etter start litt høyere enn forventet. Den amerikanske romfartsorganisasjonen forklarer at de to første manøvrene for å endre banen er årsakene til dette overflødige drivstoffet. Derfor hevdet NASA entusiastisk at teleskopet hadde tilstrekkelige mengder thrustere til at oppdraget skulle vare i mer enn 10 år.

Ekstra drivstoff tilbys av ESA

Drivstoffet som er tilstede i teleskopets motor må gjøre det mulig å sende det til bestemmelsesstedet, Lagrange-punktet 2. Et område av vårt jord-sol-system som befinner seg i krysset mellom gravitasjonskreftene til stjernen og planeten vår. På dette punktet av stabilitet vil teleskopet gå inn i det dype rommet for å observere det i detalj.

I følge NASA skyldes dette det svært gode arbeidet til ESA, og den meget gode banen som Ariane 5-raketten opprettholder under flyging. Det siste hadde en annen konsekvens. Faktisk forsikrer NASA at utplasseringen av solcellepanelene, planlagt å ankomme 33 minutter etter oppskyting, da den ble skilt fra teleskopet fra rakettens sentrale kropp, ble utført raskere enn forventet.

29 dager når alt kan skje

Men selv om oppskytningen hadde fulgt en perfekt bane, klarte NASA å åpne solcellepanelene 29 minutter etter oppskytingen.

Nå navigerer romteleskopet James Webb mot Lagrange punkt 2. I hvilken måned skal det være operativt, etter å ha nådd Lagrange punkt 2, 29 dager etter avgang, midten av januar. Inntil da vil teleskopet fortsatt måtte utføre flere svært kompliserte manøvrer, inkludert en som må la de forskjellige instrumentene utfolde seg. gir teleskopet sin endelige form, eller nesten.