Temperaturene på Grønland er 20 til 30 grader Celsius over gjennomsnittet

Grønland har registrert temperaturer 20 eller 30 grader høyere enn sesonggjennomsnittet de siste dagene, med positive temperaturer i mange deler av det bredere Arktis, sa det danske meteorologiske byrået DMI onsdag.

I hovedstaden Nuuk var gjennomsnittstemperaturen 20. desember 13 °C da gjennomsnittet var -5,3 C, mens i Qaanaaq i nord steg kvikksølvet til 8,3 C. Vanlig temperatur er -20,1 C.

“En av grunnene til at vi merker høye temperaturer er telefonværfenomenet«Det er veldig varmt over hele verdens største øy, forklarte DMIs klimaekspert Carolyn Trost Jensen i en e-post til AFP.

“Det er noe uvanlig at det forekommer over et stort område og over lang tid samtidig.“Fordi det strekker seg over det meste av vestkysten og deler av østkysten,” sa han. Imidlertid, ifølge meteorologen, er denne temperaturen ikke enestående: det er ingen fullstendige registreringer eller registreringer av de siste tretti årene på en måned. Desember ble ikke angrepet.

I Arktis er global oppvarming tre ganger raskere enn noe annet sted i verden. “Global oppvarming underbygger de varmeste temperaturene vi for tiden ser på Grønland og varmer dem generelt. […] Enn før“, sa fru Trost Jensen kort.

Om sommeren førte en hetebølge med temperaturer over ti grader celsius til at et kapittel smeltet på Grønland.Gigantisk«Fra iskappen.

Åtte milliarder tonn snøtap hver dag, mer enn det dobbelte av gjennomsnittsraten om sommeren. 14. august, ved nok et farlig signal, regnet det også på toppen av Grønlands høyeste punkt (3.216 meter), aldri sett før.