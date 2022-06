Temporis 7 Dofus starttid, når åpner serveren? – Breakflip

Temporis 7-serveren vil snart være tilgjengelig, men nøyaktig når vil den være åpen? Ankama ga svaret på Dofus-siden.

Fra og med 29. juni vil Ankama tilby spillere muligheten til å dra nytte av Temporis 7-serveren i dofus. På denne spesielle serveren, tilgjengelig i en begrenset periode, kan du spille forskjellige klasser hvorav noen vil være bedre enn andremen også av fange elskelige skapninger, de ødelagte.

Noen spillere lurer også på når serveren vil åpne, og om dette er tilfelle for dem, ble svaret gitt av det franske studioet på nettstedet dedikert til spillet (font). Derfor vil det være fra klokken 15.00 29. juni du kan starte eventyret ditt i Temporis 7.

Hva er start- og sluttid for Temporis 7-serveren i Dofus?

Hvis du er ute etter å finne ut når Temporis 7-arrangementet starter, vel, det vil det. Starter klokken 15.00 onsdag 29. juni som det står i Ankama-artikkelen om Twitch Drops som vil være tilgjengelig så lenge serveren varer. Selvsagt er arrangementet tidsbegrenset og avsluttes noen uker senere, nærmere bestemt lørdag 23. august som spesifisert av utviklerne.

Temporis 7, hva er i Dofus?

For de som ikke vet, Temporis 7 er et midlertidig arrangement i Dofus og under hvilket du kan velg en startende skapning som vil hjelpe deg i din søken etter å fange så mange andre Altered som mulig. Vi minner deg om at fallraten for hvert kjæledyr er 50 %, men denne frekvensen kan endres ved hjelp av forbruksvarer.



Du vil kunne velge mellom fire endrede når du starter ditt Temporis 7-eventyr (kreditt: Ankama)

Under arrangementet vil du også kunne oppdage et nytt yrke, Bestiologi som vil tillate deg å utvikle noen av skapningene dine gjennom mega-endring. På slutten av arrangementet vil kjæledyret ditt, som vil ha utviklet seg gjennom hele eventyret, bli ditt kjæledyrfeste.



Garudania, kjæledyret som kan utvikle seg til et kjæledyrfeste i Dofus (kreditt: Ankama)

Til slutt minner vi om at Temporis 7-arrangementet vil bli lansert onsdag 29. juni klokken 15.00 og avsluttes lørdag 23. august.

