Tender-Franks Borains utsatt på grunn av snø, president Georges-Louis Bouchess kunngjør at klubben vil anke (Foto og video)

Sébastien Grandjeans debut under Francs Borains ble etterlengtet. Men det ble utsatt. Snøfall og vintertemperaturer tvang dommeren til å utsette kampen.

Han mener at terrenget stedvis ikke er godt nok. Linjene er imidlertid slettet.

Linjer slettet. © Deselle

«For meg er det et sirkus,» erklærte Sébastien Grandjean

Etter den utsatte kampen ble Sébastien Grandjeans første kamp utsatt, dommer Mr. Bordothuis avgjørelse var vanskelig for ham å forstå.

«Jeg har verken mislyktes eller bestått oppføringen min»Sébastien Grandjean, som var uenig i dommerens avgjørelse, erklærte med et smil: «For Ardennene der jeg er, var banen spillbar! Jeg så andre. Banen frøs ikke, og når den ble varm, forsvant en tomme med snø. Folk kaster snøen i to rektangler og alle linjene, og vi ha skikkelige ballonger. For meg er det et sirkus! Min motpart er Timmy. Bruk det samme som Simons. Men vi kan ikke gjøre noe med det, sånn er det.»

Dette vil gi ham enda en uke til å bli kjent med laget sitt og forberede seg til neste kamp mot Liege. «Er det en god ting? Jeg vet ikke, jeg vet, vi var klare til å gjøre det, jeg venter på å fortelle sannheten på bakken, men ærlig talt følte vi oss alle bedre. Sulten vår er kunstig utsatt til neste uke . Det gjør oss i stand til å jobbe i en uke, og Chevalier (Bubis), måtte de tre gamle mennene, Dainmont (Pin) og Vandendreisse (Ischios), bli helbredet for sårene sine.»

På Twitter uttrykte Borine Club-president Georges-Louis Bouches sin forståelse i en tweet. Han la til, «Francs Borains vil anke. Ved avspark skal banen være farbar på grunn av en forpliktelse overfor den tilreisende klubben. Var han der eller ikke? RFC Liège-kampen ble spilt under dårlige forhold.»